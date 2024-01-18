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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمننا الوطني أولوية|أول تعليق من الرئيس الباكستاني حول الضربات الأخيرة على إيران

الرئيس الباكستاني
الرئيس الباكستاني

قال الرئيس الباكستاني عارف علوي، اليوم الخميس، إن باكستان لن تتنازل عن أمنها الوطني وسلامة أراضيها وستتخذ جميع الخطوات اللازمة للدفاع عن أراضيها.

وأضاف الرئيس الباكستاني في تصريحات له تعليقا على الضربات الصاروخية الأخيرة على إيران: "نشيد بمهنية قواتنا المسلحة في استهداف مخابئ الإرهابيين وتجنيب المواطنين الإيرانيين الإصابات".

وأشار علوي إلى أن الإرهاب يشكل تحديا مشتركا، لافتا إلى أن هناك حاجة إلى بذل جهود عالمية للقضاء عليه.

وأكد الرئيس الباكستاني، على إسلام آباد تحترم تماما سيادة جميع الدول وسلامة أراضيها، وتتوقع الشيء نفسه من الدول الأخرى.

وتابع: "باكستان وإيران دولتان شقيقتان، ويجب حل القضايا من خلال الحوار والتشاور المتبادل".

وأعلنت القوات المسلحة الباكستانية، اليوم الخميس، أنها قصفت أهدافا لجيش تحرير بلوشستان (المصنف جماعة إرهابية في باكستان) بعمق 80 كم داخل إيران.

وقال الجيش الباكستاني في بيان له، إن الضربات التي شنتها القوات الجوية الباكستانية في إيران  استهدفت بدقة 6 مواقع لجيش تحرير بلوشستان.

وأكد الجيش الباكستاني عدم استهدافه أي مدني أو عسكريين إيرانيين خلال الضربات التي شنتها القوات الجوية على مقاطعة سيستان وبلوشستان في إيران.

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