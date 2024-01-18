بعد الضربات العسكرية.. اليابان تدعو باكستان وإيران إلى ضبط النفس

دعا كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيماسا هاياشي، اليوم الخميس، إيرا وباكستان لممارسة أقصى درجات ضبط النفس وأكد أن بلاده تراقب الوضع عن كثب.

وجاء ذلك تعليقات على الضربات الصاروخية التى قامت بها باكستان داخل الحدود الإيرانية.

وكانت وزارة الخارجية الباكستانية، قالت اليوم الخميس، إن إسلام أباد تريد علاقات ودية مع إيران لكن لا تنازل عن حماية أمننا القومي، مؤكدة أن باكستان مصرة على حماية سيادتها وأمنها.

وأوضحت الخارجية الباكستانية، في بيان لها، أنه “لم يتم إجراء أي اتصالات مع إيران في الساعات الأخيرة”، مضيفة أنها “لا تريد التصعيد مع إيران لكن ضرباتها في الداخل تهدد العلاقات”.

وأضافت أن “على إيران أن تسلك مسار التعاون لمكافحة الإرهاب”، لافتة إلي أنه “لا توجد معلومات عن تدخل طرف ثالث للتهدئة مع إيران”.

وتابعت: “ضرباتنا في إيران كانت بهدف الدفاع عن أمننا القومي.. وقدمنا لإيران أدلة ثابتة عن وجود جماعات إرهابية على أراضيها”.

كما أكدت الخارجية الباكستانية، أن “رئيس الوزراء سيختصر زيارته لدافوس بسبب التوترات مع إيران”.