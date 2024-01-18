الجيش الباكستاني يكشف عن نوع الأسلحة المستخدمة في ضرب إيران

أعلنت القوات المسلحة الباكستانية، اليوم الخميس، عن نوع الأسلحة التي استخدمتها في الضربات التي شنتها على مقاطعة سيستان وبلوشستان في إيران.

وقال الجيش الباكستاني إن الضربات في إيران تمت بصواريخ مجنحة ومسيرات، لافتا إلى أنه تم استهداف جماعة إرهابية وبأسلحة دقيقة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت القوات المسلحة الباكستانية، أنها قصفت أهدافا لجيش تحرير بلوشستان (المصنف جماعة إرهابية في باكستان) بعمق 80 كلم داخل إيران.

وقال الجيش الباكستاني في بيان له، إن الضربات التي شنتها القوات الجوية الباكستانية في إيران استهدفت بدقة 6 مواقع لجيش تحرير بلوشستان.

وأكد الجيش الباكستاني عدم استهدافه أي مدني أو عسكريين إيرانيين خلال الضربات التي شنتها القوات الجوية على مقاطعة سيستان وبلوشستان في إيران.

وأفادت وكالة رويترز للأنباء، أن إيران تستدعي القائم بأعمال السفير الباكستاني في طهران، للاحتجاج على الضربات الأخيرة التي شنها الجيش الباكستاني على مقاطعة سيستان وبلوشستان الإيرانية.