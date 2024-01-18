عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الباكستاني يعلن حالة التأهب القصوى.. ويحذر إيران من رد قوي

الجيش الباكستاني
الجيش الباكستاني

قال مسئول أمني باكستاني كبير، اليوم الخميس، إن القوات المسلحة الباكستانية في حالة تأهب قصوى، مؤكدا أن أي "مغامرة خاطئة" أخرى من الجانب الإيراني سنرد عليها بقوة.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أدان اليوم الخميس، الهجوم الذي نفذته باكستان في المنطقة الحدودية لجمهورية إيران الإسلامية.

وحسب وكالة “تسنيم” الإيرانية للأنباء، أكد كنعاني، أنه “تم تقديم الإخطار الرسمي بالاحتجاج وطلب توضيح من الحكومة الباكستانية بعد استدعاء القائم بالأعمال الباكستاني في طهران”.

بدورها، قالت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الخميس، إن إسلام أباد تريد علاقات ودية مع إيران لكن لا تنازل عن حماية أمننا القومي، مؤكدة أن باكستان مصرة على حماية سيادتها وأمنها.

وأوضحت الخارجية الباكستانية، في بيان لها، أنه “لم يتم إجراء أي اتصالات مع إيران في الساعات الأخيرة”، مضيفة أنها “لا تريد التصعيد مع إيران لكن ضرباتها في الداخل تهدد العلاقات”.

أول رد رسمي من إيران حول الضربات الباكستانية على أراضيها

بيان عاجل من إسرائيل بشأن دفع حزب الله اللبناني بعيدًا عن الحدود

وأضافت أن “على إيران أن تسلك مسار التعاون لمكافحة الإرهاب”، لافتة إلي أنه “لا توجد معلومات عن تدخل طرف ثالث للتهدئة مع إيران”.

وتابعت: “ضرباتنا في إيران كانت بهدف الدفاع عن أمننا القومي.. وقدمنا لإيران أدلة ثابتة عن وجود جماعات إرهابية على أراضيها”.

كما أكدت الخارجية الباكستانية، أن “رئيس الوزراء سيختصر زيارته لدافوس بسبب التوترات مع إيران”.

القوات المسلحة الباكستانية ايران الجيش الباكستاني باكستان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اكتشاف منجم ذهب باحتياطي استراتيجي 290 ألف طن|الحكومة تكشف التفاصيل

بعد التشهير.. مفاجأة غير سعيدة لمروجي الشائعات ضد ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

«نزل التردد واتفرج بالبيت»|10 قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وغانا بأمم أفريقيا

الفلوس ليست المشكلة.. هجوم النواب على وزير التموين يشعل الجدل حول التعديل الوزاري

600 جنيه|تراجع سعر الذهب في محال الصاغة بعد قفزة جنونية..وعيار 21 مفاجأة

شوبير يوجه نصيحة لـ إمام عاشور بسبب لقطته في مران المنتخب

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار.. ماذا يحدث

120 دقيقة بحث.. كيف سقطت المتهمة في سرقة سلاسل مايا شيحة الماسية

موضوعات متعلقة

إصابة 7 جنود من البحرية الإسرائيلية بعد انقلاب سفينة وسط البحر

باكستان: لا نريد التصعيد مع إيران ولكن لا تنازل عن حماية أمننا القومي

خوفا من مواجهة بوتين وحيدًا.. تحرك غير مسبوق من المستشار الألماني

رئيس الوزراء الباكستاني يغادر دافوس مبكرا بسبب التصعيد مع إيران

أول تعليق من زعيم المعارضة الإسرائيلية بعد قرار نتنياهو بحق وزير الدفاع

مطلب إنهاء الحرب.. مكتب نتنياهو يرد على اتهامه بعرقلة مقترح لتبادل الأسرى

إعلام إسرائيلي: نتنياهو عرقل مقترحاً لصفقة تبادل أسرى

"لن نتمكن من العيش في إسرائيل".. تحذير عاجل من وزير دفاع الاحتلال

ترشيحاتنا

عاملة بمركز تجميل.. قرار جديد في واقعة سرقة شقيقة الفنانتين حلا وهنا شيحة

مفاجأة ..الداخلية تقدم خدمات كبيرة للراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية

بيان عاجل من الخارجية الروسية بشأن تفاصيل اجتماع لافروف مع نظيرته الكورية الشمالية

شمس البارودي تكشف سبب اعتزال الفنان حسن يوسف

الجيش الباكستاني يعلن حالة التأهب القصوى.. ويحذر إيران من رد قوي

مصرع شخصين وإصابة 13 آخرين في إنقلاب سيارة ميكروباص بأسيوط


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملامح مختلفة.. هنادي مهنا تبرز جمالها بصورتها الأخيرة على إنستجرام| شاهد

تصميم غريب.. ميريهان حسين تستعرض جمالها بفيديو جديد| شاهد

صلاح طالب اللاعبين بمصالحة الجماهير|تعرف على القناة الناقلة لمباراة مصر وغانا..والثلاثي المستبعد

اللي يكرهني أخلعوا.. فيفي عبده تثير الجدل من جديد عبر إنستجرام |شاهد

فيديو

مقطع فيديو يثير ضجة لجنود إسرائيليين بأحد المنازل بعد أن هجره أهله|شاهد

واحدة صحبتي أوي .. تصريح مثير من شيرين رضا يخص عمرو دياب

مقابر الأثرياء في مصر.. التربة بمليون جنيه ونصف

دي جميلة أوي .. فيديو مثير من نهال عنبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ