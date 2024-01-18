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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من إسرائيل بشأن دفع حزب الله اللبناني بعيدًا عن الحدود

حزب الله
حزب الله

قال متحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن هناك فرصة دبلوماسية لا تزال سانحة لدفع حزب الله اللبناني بعيدا عن الحدود.

وكان مسؤولون في لبنان، قالوا اليوم الخميس، إن حزب الله رفض مقترحات المبعوث الأمريكي، عاموس هوكستاين لتهدئة الأوضاع علي الساحة الشمالية وسحب قواته من الحدود.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال مسؤول لبناني كبير مطلع على موقف حزب الله، إن الحزب "مستعدة للاستماع" ويظل منفتحاً على الجهود الدبلوماسية التي تبذلها أمريكا.

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وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن زعيم حزب الله اللبناني حسن نصرالله وعده بتوقف الهجمات على إسرائيل إذا توقفت الحرب في غزة.

خلال جلسة حوارية بمنتدى دافوس، أشار عبد اللهيان إلى تطورات غزة وقال: لا يوجد حل عسكري للأزمة في غزة، وجذر الأزمة ليس في 7 أكتوبر، بل في 75 سنوات من الاحتلال".

لبنان حزب الله حكومة الاحتلال الإسرائيلية إسرائيل

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