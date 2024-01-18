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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لليوم السابع على التوالي.. استمرار انقطاع الاتصالات والإنترنت عن غزة

قطاع غزة
قطاع غزة

أفادت وكالة الصحافة الفلسطينية “صفا”، اليوم الخميس، باستمرار انقطاع الاتصالات والإنترنت عن وسط وجنوبي قطاع غزة لليوم السابع على التوالي.

وواجه قطاع غزة المحاصر تحديات مستمرة فيما يتعلق بخدمات الإنترنت طوال النزاع المستمر منذ أربعة أشهر.

وحسب خدمة “NetBlocks”،، فإن أن هذا التعطيل المستمر لم يسبق له مثيل منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس.

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كما أثر انقطاع التيار الكهربائي بشكل كبير على قنوات الاتصال في المنطقة. وأرجعت شركة الاتصالات الفلسطينية جوال انقطاع التيار الكهربائي إلى "القصف الإسرائيلي العنيف" على القطاع، مما يسلط الضوء على التأثير المدمر للصراع على البنية التحتية الأساسية.

الاتصالات الانترنت غزة إسرائيل حماس

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