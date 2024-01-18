انقسامات|يديعوت أحرونوت: نتنياهو أدخل الأدوية إلى غزة بدون إبلاغ رئيسي الأركان والشاباك

أفادت يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجرى صفقة إدخال الأدوية إلى قطاع غزة هو ورئيس الموساد ديفيد برنايا دون إبلاغ رئيسي الأركان والشاباك.

ويأتي ذلك وسط التقارير التي تفيد بوجود خلافات حادة وانقسامات بين وزارة الحرب الإسرائيلية والحكومة، ويظهر ذلك في تضارب التصريحات بين وزراء الحكومة والقادة العسكريين.

وفي قت سابق، أعلنت قطر دخول الأدوية والمساعدات إلى قطاع غزة، وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس”.

وكانت وكالة الأنباء القطرية أفادت بأن طائرتين تابعتين للقوات المسلحة القطرية وصلت إلى مدينة العريش المصرية تحملان 61 طناً من المساعدات، تتضمن أدوية، مقدمة من دولة قطر والجمهورية الفرنسية، ومواد غذائية مقدمة من قطر الخيرية، تمهيدًا لنقلها إلى غزة.

وأشارت الوكالة القطرية إلى أن إجمالي عدد طائرات المساعدات ارتفع إلى 63 طائرة، بإجمالي 1958 طنًا من المساعدات.