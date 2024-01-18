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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استهداف يحيي السنوار.. بن جفير يعلق على اليوم التالي للحرب في غزة

بن جفير
بن جفير

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن جفير، إن الرؤية لليوم التالي للحرب في غزة يجب أن تكون باستمرار السيطرة على القطاع وتشجيع الهجرة الطوعية واغتيال يحيى السنوار.

ولفت بن جفير، إلي أن "التسوية السياسية لن تحقق الأمن لإسرائيل وسيتكرر ما جرى في 7 أكتوبر الماضي".

وأضاف وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف: "يجب ألا نسمح بعودة العمال الفلسطينيين من الضفة للعمل في إسرائيل لأن عودتهم تشكل خطرا علينا”.

وأوضح أن على “رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الاختيار بين طريق بيني جانتس الوزير بمجلس الحرب ويائير لابيد زعيم المعارضة وفرضيته القديمة وبين طريقنا الذي يهدف إلى الحسم والنصر".

وكانت القناة الـ7 الإسرائيلية، نقلت عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن جفير، قوله إن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، يرتكب أخطاء، وإذا توقفت الحرب فلن تكون هناك حكومة.

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وحسب القناة العبرية، قال بن جفير، إنه “لا مفر من بدء حرب حقيقية في الشمال مع لبنان”.

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، قال أمس الأربعاء، إن على إسرائيل احتلال قطاع غزة.

وأوضح بن جفير، أن “أمام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خياران إما طريقه وإما طريق الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس”.

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