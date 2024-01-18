وزير الخارجية السعودي يلتقي نظيره الإيراني في دافوس ويبحثان تطورات حرب غزة

التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الأربعاء، نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على هامش مشاركتهما في منتدى دافوس الاقتصادي بسويسرا.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، إن عبد اللهيان بحث مع الوزير السعودي "قضايا ثنائية مختلفة، بما في ذلك التعاون الاقتصادي والتجاري، والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام، وخاصة التطورات في فلسطين وآخر أوضاع الحرب ضد غزة".

وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة في غزة، إن عدد شهداء الهجمات الإسرائيلية على القطاع ارتفع إلى 24 ألفاً و448 شخصًا منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.

وذكرت الوزارة في بيان أن عدد المصابين ارتفع إلى 61 ألفاً و504 مصابين، مضيفاً أن 163 فلسطينياً قتلوا في الهجمات الإسرائيلية على غزة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بينما أصيب 350 آخرون.

وأشار البيان إلى أن عدداً من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.