الهباش : وقف العدوان على غزة وإفشال مخطط التهجير مطلب رئيسي الأن|فيديو

قال الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، إن هناك حرب إبادة يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، مؤكداً أنه يجب أن تتوقف الحرب و العدوان على الشعب الفلسطيني.

الهباش: بقاء الأحتلال سوف يكرر أحداث 7 أكتوبر مئة مرة



وأضاف محمود الهباش خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء DMC" المذاع عبر فضائية "DMC"، أن الاولوية الأولى و المطلب الرئيسي للشعب الفلسطيني و قيادته هي وقف العدوان، ثم الأولوية الثانية هي إفشال مخطط التهجير الذي تعمل عليه دولة الإحتلال.



وتابع الهباش، قائلاً:" الأولوية الثالثة هي تأمين دخول جميع الأحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة، من الماء و الغذاء و الدواء، والوقود"

واستكمل محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، قائلاً:" إن بقاء الاحتلال سوف يكرر أحداث 7 أكتوبر مئة مرة، ومن يريد أن يحمي المنطقة من العنف و غياب الاستقرار يجب أن يركز على إزالة السبب الرئيسي وهو الاحتلال الإسرائيلي"

