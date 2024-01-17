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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اشتباكات عنيفة في جنوب قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

صدى البلد

اندلعت اشتباكات خلال الـ24 ساعة الماضية، بين قوات الاحتلال الإسرائيلية وعناصر من القسام حول مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 30 من عناصر حماس، وفقًا لبيان صادر عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاجاري.

كشف هاجري، في إعلان متلفز، عن توسع العمليات العسكرية باتجاه فوج من حماس جنوب خان يونس، واصفا المواجهات الأخيرة بـ”المعارك الصعبة”. تم الإبلاغ عن وقوع خسائر في كلا الجانبين، حيث زعمت القوات الإسرائيلية أنها قتلت أكثر من 30 من عناصر حماس في المنطقة خلال اليوم الماضي وحده.

يسلط تصاعد الأعمال العدائية الضوء على التوترات المستمرة في المنطقة، حيث يعاني كلا الجانبين من الحقائق القاسية للصراع.

ويؤكد جيش الدفاع الإسرائيلي أن عملياته تستهدف أهدافاً عسكرية محددة، بينما يستمر الوضع في إثارة القلق الدولي بشأن الخسائر في أرواح المدنيين واحتمال حدوث المزيد من التصعيد.

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