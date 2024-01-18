زلزال قوي يضرب وسط تركيا .. تفاصيل

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، اليوم الخميس، عن وقوع زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر في مقاطعة قيصري بوسط تركيا.

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أنه تم تسجيل الهزات في منطقة ياهيالا عند الساعة 09:05 بالتوقيت المحلي.

ولفتت إلى أن مصدر الزلزال كان على عمق 18.98 كيلومترا تحت سطح الأرض.

وشهدت تركيا كارثة كبرى في 6 فبراير الماضي، حيث تسببت الزلازل المتتالية المتمركزة في كهرمان مرعش في وقوع دمار هائل في 11 مقاطعة، وبعد الزلزال، فقد عشرات الآلاف من المواطنين حياتهم ودمرت المدن.

ووصفت السلطات التركية زلزال فبراير بأنه "كارثة القرن"، حيث بلغ عدد ضحايا الزلزال أكثر من 50 ألف قتيل.