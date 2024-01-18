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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سرايا القدس تكبد الاحتلال خسائر فادحة في الأفراد والمعدات بـ غزة

سرايا القدس
سرايا القدس

أعلنت سرايا القدس الزراع العسكري لـ حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس، أنه بعد عودة مجاهديها من مناطق الاشتباك في مخيم البريج بـ غزة، أكدوا إيقاعهم عددا من جنود الاحتلال الإسرائيلي بين قتيل وجريح خلال سلسلة من المهام.

وأضافت سرايا القدس عبر قناتها على تليجرام، أن المهام التي قام بها المجاهدين كانت استهداف آلية عسكرية وجرافة من نوع D9 بقذائف الـ (RPG) شرق البريج، وقصف بقذائف الهاون تجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي خلف موقع عيسى وقرب موقع أبو مدين جنوب البريج، وقصف تجمع لجنود العدو قرب بوابة المدرسة وبوابة أبو صفية شرق البريج.

وأوضحت سرايا القدس، أنه تم استهدداف أيضا تحشدا لآليات وجنود الاحتلال الإسرائيلي بصاروخ موجه  في جبل الريس شرق جباليا.

كما قالت سرايا القدي، إن مجاهديها خاضوا اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة مع جنود وآليات العدو الإسرائيلي في محاور التقدم شرق جباليا.

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