وزير الخارجية الروسي يعرض وساطة موسكو لحل الصراع في غزة

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس، إن موسكو مستعدة للعب دور نشط في ضمان تسوية كاملة للصراع في الشرق الأوسط.

وأضاف “لافروف”، خلال مؤتمر صحفي حول نتائج الدبلوماسية الروسية في عام 2023، أن تسوية العلاقات بين الاحتلال الإسرائيلي وفلسطين، مطلوب فقط حوار مباشر.

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن الوضع في الشرق الأوسط يتطلب الاعتماد على عمل جماعي، الشيء الذي لا تعتاد عليه الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح لافروف أن روسيا ستطرح في اجتماع مجلس الأمن الدولي مقترحات لاستئناف التسوية الجماعية بشأن فلسطين، لافتا إلى أنني آمل أن تصل إسرائيل إلى استنتاج بضرورة إنشاء دولة فلسطينية.

وأكد على أعمال العنف سوف تستمر في غزة في غياب إنشاء دولة فلسطينية.

وقال لافروف إن روسيا مهتمة كثيراً بأن تعيش إسرائيل بأمان فهي شريك قديم لـ موسكو، مشددا على أن ضمان أمن إسرائيل لن ينم بدون إنشاء دولة فلسطينية.