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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضغط أمريكي على إسرائيل لإعادة الاتصالات إلى غزة

قطاع غزة
قطاع غزة

أفادت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، اليوم الخميس، نقلا عن مسئول في البيت الأبيض، إن إدارة الرئيس جو بايدن تضغط على إسرائيل لإعادة الاتصالات إلى غزة.

وحسب "بوليتيكو”، قال المسئول، إن الولايات المتحدة تخشى أن يصعب انقطاع الكهرباء معرفة ما يحدث بين حركة حماس والجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

وكانت وكالة الصحافة الفلسطينية “صفا”، أفادت اليوم الخميس، باستمرار انقطاع الاتصالات والإنترنت عن وسط وجنوبي قطاع غزة لليوم السابع على التوالي.

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وواجه قطاع غزة المحاصر تحديات مستمرة فيما يتعلق بخدمات الإنترنت طوال النزاع المستمر منذ أربعة أشهر.

وحسب خدمة “NetBlocks”،، فإن أن هذا التعطيل المستمر لم يسبق له مثيل منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس.

كما أثر انقطاع التيار الكهربائي بشكل كبير على قنوات الاتصال في المنطقة. 

البيت الأبيض بايدن غزة إسرائيل

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