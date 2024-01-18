إعلام عبري: حماس بدأت إعادة تأهيل كتائبها في شمال قطاع غزة

أفادت صحيفة “هآرتس” العبرية، اليوم الخميس، نقلا عن مسؤولين أمنيين، بأن حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، بدأت إعادة تأهيل كتائبها في شمال قطاع غزة وتعيين قادة جدد مكان من تم اغتيالهم.

وفي وقت سابق من اليوم، قال عضو المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، جدعون ساعر، إن وقف الحرب استسلام لحركة حماس وهذا هو الضرر الاستراتيجي الأكبر.

وحسب وسائل إعلام عبرية، قال ساعر، تعليقا علي الاتصالات من أجل التوصل إلي صفقة رهائن جديدة، إن “البديل في الوقت الحالي، الجاد والواضح، هو بين إخضاع حماس أو الاستسلام لحماس… أنا ضد الاستسلام لحماس، لذلك لا توجد طريقة سوى زيادة الضغط العسكري”.

وأمس، علق مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على اتهامه بعرقلة مقترح لتبادل الأسرى مع حركة حماس الفلسطينية.

وقال مكتب نتنياهو، في بيان، ردا على اتهامه بعرقلة مقترح تبادل أسرى: “رئيس الحكومة رفض فقط طلب حماس إنهاء الحرب”.