بصاروخ موجه.. سرايا القدس تستهدف مقر قيادة الاحتلال في خان يونس

أعلنت سرايا القدس استهداف مقر قيادة الاحتلال الإسرائيلي بصاروخ موجه في محيط كلية العلوم والتكنولوجيا جنوب خان يونس.

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، قالت في وقت سابق، إن إدارة سجون الاحتلال فرضت عملية عزل مضاعفة وشاملة بحق المعتقلين في سجني "نفحة" و"ريمون"، كجزء من سلسلة الإجراءات الانتقامية التي فُرضت منذ بدء العدوان على قطاع غزة، وذلك تنفيذا لأوامر من قيادة جيش الاحتلال والأجهزة الأمنية العسكرية.

وأوضحت الهيئة، في بيان، صدر اليوم الأربعاء، أن من بين هذه الإجراءات، إغلاق الأقسام في جميع السجون، وسحب الأجهزة الكهربائية، وعزلهم عن العالم الخارجي، وقطع الكهرباء والماء عن أقسام المعتقلين بين فترة وأخرى ونقص الأغطية والملابس خاصة في ظل البرد القارس، والطعام الرديء المقدم إليهم من حيث الكمية والجودة، إذ لا يرتقي إلى المستوى الإنساني، وحرمان المعتقلين المرضى من نقلهم إلى العيادات، والأغلبية منهم لا يقدم إليهم العلاج.

وأكدت أن ما يحدث من إجراءات عقابية في هذين المعتقلين، يتم في مختلف السجون والمعتقلات الإسرائيلية، حيث إن إدارة سجون الاحتلال تستغل كل الظروف الخارجية والداخلية المحيطة، لإلحاق أكبر قدر من الأذى، إذ أصبح هناك تفرد تام من السجانين في ظل غياب المجتمع الدولي وصمته.