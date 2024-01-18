استشهاد الصحفي الفلسطيني وائل فنونة مدير قناة «القدس اليوم» جراء قصف وسط غزة

أعلنت وكالة الصحافة الفلسطينية “صفا”، اليوم الخميس، استشهاد الصحفي الفلسطيني، وائل فنونة، مدير قناة "القدس اليوم" جراء قصف وسط مدينة غزة.

وكان وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، حذر اليوم، الخميس، من أن استمرار العدوان على غزة يدفع المنطقة إلى مزيد من الصراعات.

وحسب وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، قال الصفدي، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي، هاكان فيدان، إن “الأولوية هي لإنهاء "المجزرة" في غزة والتصعيد في المنطقة”، مشيرا إلى أن إسرائيل مطالبة بالسماح للنازحين في غزة بالعودة إلى ديارهم.

كما أكد الصفدي وحدة الموقف الأردني التركي لوقف العدوان على غزة وإدخال المساعدات الإنسانية.

ولفت إلى أن “إسرائيل تتحدى إرادة المجتمع الدولي في تقويض فرص تحقيق السلام”.