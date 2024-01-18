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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال 24 ساعة.. جيش الاحتلال يعلن إصابة 28 جنديا في معارك غزة

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إصابة 28 من جنوده في المعارك الدائرة بقطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن سبعة جنود من البحرية الإسرائيلية أصيبوا بجروح بعد أن انقلبت السفينة التي كانوا على متنها في وسط البحر.

وحسب صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية، تم نقل السبعة إلى مركز برزيلاي الطبي في عسقلان لتلقي العلاج الطبي.

وأمس، الأربعاء، قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، إن احتمالات الحرب على الجبهة الشمالية أعلى مما كان عليه في الماضي.

وأضاف هاليفي، خلال زيارته تمرينا لقوات الاحتياط في الشمال، برفقة قائد القيادة الشمالية، أوري جوردين، وقادة آخرين، أن “احتمال نشوب حرب في الشمال أعلى مما كان عليه في الماضي… وعندما يحدث ذلك، سنمضي قدما بكل قوتنا”.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، قال أمس، الأربعاء، إنه إذا لم يتم تفكيك حركة حماس بالكامل، فلن نتمكن من العيش في إسرائيل.

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