من البحر الأحمر.. أول تعليق من الجيش الإسرائيلي على الصواريخ فوق إيلات

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه تم اعتراض هدف مشبوه فوق البحر الأحمر عن طريق منصات الدفاع الجوي.

وأفادت وسائل إعلام عربية، بأنه تم إطلاق صواريخ من منصة الدفاع الجوي الإسرائيلية القبة الحديدية في إيلات بعد الاشتباه بتسلل مسيرات.

كما أطلق الجيش الإسرائيلي صفارات الإنذار في ميناء إيلات على البحر الأحمر للتحذير من تهديدات جوية محتملة.

على جانب آخر، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بإطلاق أكثر من 8 صواريخ على الجولان السوري المحتل دون دوي صفارات الإنذار.

وكان المرصد السوري، في وقت سابق، أفاد بسماع دوي انفجارات قوية في محافظة حلب جراء قصف إسرائيلي.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع السورية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل.