انفجارات قوية.. صافرات الإنذار تدوي في مدينة إيلات الإسرائيلية |فيديو

أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، صافرات الإنذار في مدينة إيلات بعد تهديد جوي محتمل لأول مرة منذ 6 ديسمبر.

وحسب وسائل إعلام عبرية، وردت أنباء عن سماع دوي انفجارات في مدينة إيلات.

بدورها، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية، أن “منظومة الدفاع الجوي اعترضت جسمًا جويًّا في سماء إيلات”.

وأمس، أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرة لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، قصف ثكنة ليمان بالجليل الغربي بـ20 صاروخا من جنوب لبنان.

وقالت كتائب القسام، في بيان عسكري: "قصفنا من جنوب لبنان ثكنة ليمان بالجليل الغربي بـ20 صاروخا، ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".