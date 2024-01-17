الخارجية الأمريكية: نريد أن تتوقف الهجمات على السفن في البحر الأحمر

أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، اليوم الأربعاء، أن واشنطن تريد أن تتوقف الهجمات على السفن في البحر الأحمر.

وقال ميلر إن الولايات المتحدة تريد أن تزيد ردع الحوثيين وتخفيف الضغط عن المدنيين في الوقت نفسه.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أنه ليس من مصلحة أي طرف التصعيد بما في ذلك إيران.

وتابع: "تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية يتيح لنا متابعة مصادر تمويلهم".

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أنه تم رفع اسم الحوثيين من قائمة الإرهاب سابقا لكن الأمور تغيرت الآن والوضع مختلف.

وأوضح، أن القواعد الأمريكية في سوريا والعراق تعرضت لهجمات وتم الرد عليها والمخاطر تظل قائمة، لذا ننخرط دبلوماسيًّا لإظهار عدم الرغبة في توسيع الصراع.