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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجراء عاجل من باكستان بعد تصاعد التوترات مع إيران

باكستان وإيران
باكستان وإيران

أفادت وسائل إعلام متفرقة، اليوم الخميس، بأن الحكومة الباكستانية تعقد غدا اجتماعا للجنة الأمن القومي لبحث التوتر الحدودي مع إيران.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أدان اليوم الخميس، الهجوم الذي نفذته باكستان في المنطقة الحدودية لجمهورية إيران الإسلامية.

وحسب وكالة “تسنيم” الإيرانية للأنباء، أكد كنعاني، أنه “تم تقديم الإخطار الرسمي بالاحتجاج وطلب توضيح من الحكومة الباكستانية بعد استدعاء القائم بالأعمال الباكستاني في طهران”.

بدورها، قالت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الخميس، إن إسلام أباد تريد علاقات ودية مع إيران لكن لا تنازل عن حماية أمننا القومي، مؤكدة أن باكستان مصرة على حماية سيادتها وأمنها.

وأوضحت الخارجية الباكستانية، في بيان لها، أنه “لم يتم إجراء أي اتصالات مع إيران في الساعات الأخيرة”، مضيفة أنها “لا تريد التصعيد مع إيران لكن ضرباتها في الداخل تهدد العلاقات”.

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وأضافت أنه “على إيران أن تسلك مسار التعاون لمكافحة الإرهاب”، لافتة إلي أنه “لا توجد معلومات عن تدخل طرف ثالث للتهدئة مع إيران”.

وتابعت: “ضرباتنا في إيران كانت بهدف الدفاع عن أمننا القومي.. وقدمنا لإيران أدلة ثابتة عن وجود جماعات إرهابية على أراضيها”.

كما أكدت الخارجية الباكستانية، أن “رئيس الوزراء سيختصر زيارته لدافوس بسبب التوترات مع إيران”.

الحكومة الباكستانية ايران باكستان

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