عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

خروج اضطراري وانشاء 672 ألف وحدة سكنية.. ماذا تهدف الدولة من إنشاء المدن الجديدة؟

مدبولي
مدبولي

اهتمت الدولة بكسر مركزية القاهرة، عن طريق إقامة مدن جديدة تستوعب طاقات بشرية وهيئات ومؤسسات حكومية أو خاصة، وهو ما يمكن اعتباره إعادة لتشكيل الخارطة الاقتصادية، السياسية، والثقافية، بما يخدم الطموح المصري.

المدن الجديدة فى مصر وإعادة تشكيل الوعى | مبتدا
المدن الجديدة

تنمية عمرانية شاملة

وتبنت الدولة مخططًا استراتيجيًا للتنمية العمرانية في مصر، يستهدف زيادة مساحة المناطق المعمورة، وإنشاء التجمعات العمرانية والمدن الحضارية، بهدف تخفيف الازدحام عن المدن القديمة، ومجابهة الزيادة السكانية المطردة، وتم تنفيذ 14 تجمعًا عمرانيًّا جديدًا في شتى أنحاء الجمهورية (العاصمة الإدارية الجديدة - العلمين الجديدة - المنصورة الجديدة - شرق بورسعيد - ناصر بغرب أسيوط - غرب قنا - الإسماعيلية الجديدة - رفح الجديدة - مدينة ومنتجع الجلالة - الفرافرة الجديدةـ - العبور الجديدة - توشكى الجديدة - شرق العوينات)، وتبلغ إجمالي مساحات هذه التجمعات الجديدة نحو 380 ألف فدان، تمثل 50% من إجمالي مساحات التجمعات العمرانية التي تم تنفيذها خلال الــ 40 عاما السابقة، ومن المخطط أن تستوعب التجمعات العمرانية الجديدة، نحو 14 مليون نسمة، وتوفر حوالي 6 ملايين فرصة عمل دائمة.

بنعمل لأولانا وأحفادنا.. مدبولي يكشف عن سبب إنشاء المدن الجديدة

مدبولي: إنشاء مشروع الأبراج بالعاصمة الإدارية الجديدة على غرار المدن العالمية الكبرى

ومن جانبه، كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن سبب إقدام الدولة على إنشاء المدن الجديدة ، قائلا :" إحنا مش بنعملنا لنا إحنا.. إحنا بنعمل لأولانا وأحفادنا؛ علشان يجدوا مكان سليم يعيشوا فيه" .

وأضاف خلال احتفالية تسليم أول ثلاثة أبراج إدارية، ضمن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة “لو كان اللي قبلنا من 30 أو 40 سنة خططوا صح كانت طلعت الأجيال اللي إحنا بقينا منها وجدت أماكن على الأقل آمنة ومخططة إنهم يعيشوا فيها”.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أنه بفضل المشروعات السكنية العملاقة تراجعت حدة الأزمة السكنية فى مصر.

تعرف على الأجيال الأربعة من المدن المصرية الجديدة
المدن الجديدة

الانتقال إلى دولة عمرانية متقدمة

كما تسعى الحكومة لتحسين ترتيب مصر فى مؤشر التنمية البشرية إلى المراتب الأربعين الأولى على مستوى العالم، ومواصلة تحسن ترتيب مصر فى مؤشر جودة الحياة إلى المراتب العشرين الأولى على مستوى العالم، وإنشاء نحو 672 ألف وحدة سكنية بحلول عام 2030 بما يشمل وحدات الإسكان الاجتماعى؛ 54 ألف وحدة سنويًا.

وتوفير 58 ألف وحدة سنوياً، كسكن لكل المصريين؛ وكذلك 318 مليار جنيه تكلفة تقديرية لتنفيذ استراتيجية للتعامل مع العوامل المسببة لظاهرة المناطق غير المخططة، والسعى للانتقال بالدولة من نامية إلى متقدمة عمرانياً من خلال تنفيذ المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية، وإنشاء 30 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع تستوعب من 15 إلى 20 مليون نسمة، ومضاعفة نسبة المعمور المصرى من 7% إلى 14%.

ومن جانبه، قال خبير التنمية المحلية، الدكتور الحسين حسان، إن الدولة عملت جاهدة على الارتقاء بالمستوى المعيشي عن طريق إنشاء العديد من المدن الجديدة والمشروعات الكبيرة الخاصة بالإسكان، في ظل أن الدولة حققت طفرة في المباني السكنية على مستوى الجمهورية، كما أن الدولة أنشأت أكثر من 30 مدينة من مدن الجيل الرابع، مضيفًا أن الدولة تعمل جاهدة على توفير عدد من المساكن التي تناسب جميع شرائح المجتمع.

txt

رفع جودة الحياة وتحجيم أزمة السكن.. أهمية إنشاء المدن الجديدة| فيديو

txt

الرئيس السيسى للحكومة: لابد أن تمثل المدن الجديدة إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني

وأضاف حسان في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مشروعات المدن والسكن الجديدة تتميز بمساحات جيدة، كما أن تلك المشاريع تتميز بانتشار المساحات الخضراء، وبالتالي يحتوي هذا السكن على نوع من الرفاهية.

وأشار حسان، إلى أن هناك تيسيرات عديدة في الدفع وتسديد الأقساط، إضافة إلى نوع من التنظيم في الحجوزات، وهذا عكس ما كان يحدث سابقًا من الفوضى في حجز السكن، كما أنه حاليًا انعدمت الواسطة في استلام الشقق، وأصبح هناك نظام جديد في استلام الشقق.

المدن الجديدة المدن الحضارية مدن جديدة العاصمة الادارية سكن لكل المصريين مدبولى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد مباراة منتخب مصر مع موزمبيق في أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

إبراهيم سعيد يفتح النار علي فيتوريا بسبب مشاركة هذا اللاعب مع المنتخب

اتفرج في بيتك|قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وموزمبيق

الفار ينقذ الفراعنة| مصر تتعادل 2-2 في اللحظات الأخيرة أمام موزمبيق بأمم إفريقيا

فستان جريء.. رانيا منصور تثير الجدل بظهورها رفقة أحمد الفيشاوي

لحظة بلحظة.. شاهد مباراة مصر أمام موزمبيق في أمم أفريقيا مجاناً

بيان عاجل من إسرائيل بشأن يحيي السنوار واستعادة الرهائن

شوبير يكشف مفاجأة عن صفقة الأهلي الجديدة

موضوعات متعلقة

بنعمل لأولانا وأحفادنا.. مدبولي يكشف عن سبب إنشاء المدن الجديدة

مدبولي: إنشاء مشروع الأبراج بالعاصمة الإدارية الجديدة على غرار المدن العالمية الكبرى

وزير الإسكان يصدر قرارا بحركة تنقلات وتكليفات بأجهزة المدن الجديدة

ترشيحاتنا

بعد التعادل مع موزمبيق.. أحمد موسى: ضربة الجزاء جاءت بدعوات المصريين

عيب عليكم.. رسالة نارية من أحمد موسى لمحمد صلاح بعد أداء المنتخب

هبقى ساجد في البوستر بتاعه.. محمد رمضان يتحدث عن تجسيد حياة محمد صلاح

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن حصيلة قتلاه منذ بداية العملية البرية في غزة

هل الإسراء والمعراج حدثت في شهر رجب؟ اعرف آراء العلماء

تأجيل دعوى سحب الثقة من نقيب المهندسين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هوت شورت وفساتين بدون بطانة.. شاهد أجرأ إطلالات هيفاء وهبي

دون مكياج وبشعر غامق.. ريم مصطفى تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

بسبب الحرب في غزة.. شاهد ما فعلته طبيبة أوكرانية

دوامات الموت.. سر نفوق 3 ملايين نحلة فجأة في كاليفورنيا

فيديو

نانسي صلاح تمازح زملائها من داخل كواليس مسلسل حدوتة منسية |فيديو

كانت الـ دي جي|ابنة تامر حسني تشعل أجواء حفله الأخير .. فيديو

20 مليار جنيه أرباح.. العاصمة الإدارية وفرت آلاف فرص العمل للشباب

زيادة المرتبات والمعاشات.. تفاصيل هدايا الرئيس السيسي للمصريين في حزمة الحماية الاجتماعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب: تمكين المرأة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الحوادث الجوية.. قواعد من التحليل وعلم من الإجراءات

اﻟﻤﺰﻳﺪ