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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رفع جودة الحياة وتحجيم أزمة السكن.. أهمية إنشاء المدن الجديدة| فيديو

المدن الجديدة
المدن الجديدة

قال دكتور سمير الدين فرج استاذ التخطيط العمراني إن المدن الجديدة نشأت في مصر في أوائل الثمانينيات، لافتا إلى أن القيادة السياسية منذ 2014 أخذت على عاتقها مبدأ مهم جدا وحققت جزء كبير جدا منه وهو رفع جودة حياة المواطن المصري، ويتم ذلك من خلال توفير كافة العناصر الاساسية للانسان المصري.

وأردف فرج خلال مداخلة هاتفية لبرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، ان المسكن كان له الأولوية غلى الأجندة الإنسانية للدولة المصرية وهذا كان محور اساسي ومن ثم بدأت الدولة الاهتمام بالريف الصعيد وسيناء بجانب القاهرة والاسكندرية، مؤكدة أنه ما قبل 2014 كان الإهتمام الأكبر بالقاهرة والاسكندرية فقط، وهذا المبدأ الذي حرم مناطق الصعيد وسيناء من المشروعات القومية التي تخلق فرص عمل وتبني قواعد إقتصادية.

المدن الجديدة التى أنشئت من 2014 إلى الآن غطت ربوع مصر كلها 

واكد استاذ التخطيط العمراني ان المدن الجديدة التى أنشأت من ٢٠١٤ الى الآن غطت ربوع مصر كلها  منها الافصر الجديدة أسوان الجديدة، المنصورة الجديدة فلم تقتصر على محافظتي القاهرة والإسكندرية فقط.

التخطيط العمرانى المشروعات القومية المدن الجديدة مصر أسوان الجديدة لمشروعات القومية رفع جودة حياة

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