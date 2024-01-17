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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات وملفات

إسعاد يونس أبرزهم| التهاني تتوالى من الفنانين على ياسمين عبدالعزيز.. وحقيقة تعليق ريهام حجاج

طلاق ياسمين عبدالعزيز
طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

لا يزال طلاق الفنانة ياسمين عبد العزيز من زوجها النجم أحمد العوضي بعد زواج دام 4 سنوات، يتصدر الترند ويشغل حيزًا كبيرًا بين الجماهير، كما أنه الأكثر تداولًا على مواقع السوشيال ميديا، فنحن نتحدث عن ثنائي فني هو الأشهر في الوسط الفني، وكثيرًا ما ضرب بهما المثل في الحب والتفاهم والتجانس.

طلاق ياسمين عبدالعزيز، اعرف أسباب انفصالها عن أحمد العوضي - الجمهور الإخباري
طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

تهاني الفنانين تتوالى على ياسمين عبدالعزيز

كما أن العوضي وياسمين سخروا منذ أيام من تنبوأت عرافة بطلاقهما، ليفاجئ الجميع بإعلان الثنائي إنفصالهما رسميًا الثلاثاء 16 يناير 2024، وعلى الرغم من سيطرة خبر الانفصال على السوشيال ميديا وتصدره التريند، قام بعض الفنانين بتهنئة الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعيد ميلادها ولم يعلقوا على خبر الانفصال، الأمر الذي فسره البعض تفسيرات مختلفة، واندهش كثير من المتابعين بقيام بعض الفنانين بتهنئتها بعيد ميلادها بعد إعلان انفصالها عن العوضي وفي السطور التالية سنستعرض تهنئة بعض الفنانين لياسمين عبدالعزيز بعيد ميلادها.

ومن بين المهنئين، نشرت الفنانة والمنتجة إسعاد يونس، منشورًا عبر صفحتها على انستجرام نصه:«انهاردة عيد ميلاد ياسمين عبدالعزيز، كل سنة وانتي طيبة يا سو». الأمر الذي أثار حيرة واندهاش متابعيها، لتهنئتها بعيد ميلادها بعد إعلانها انفصالها عن العوضي.

https://www.instagram.com/reel/C2KsYyKIieF/?utm_source=ig_embed&ig_rid=fabdc0a7-98a1-4082-bca7-5a2f5e6148f0

وعبر صفحتها على إنستجرام، نشرت الفنانة بدرية طلبة منشوراً نصه:«العمر كله يا حلوة ربنا يحفظك ويحميكي، عيد ميلاد القمر».

وعبر صفحته على موقع الفيسبوك، نشر الفنان خالد سرحان صورته مع ياسمين عبدالعزيز وعلق قائلاً:«كل سنة وانتي طيبة يا ياسمين».

ونشر الإعلامي محمد علي خير بوست عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك" وعلق خلاله على خبر الانفصال قائلا: "العلاقات الإنسانية اللى بتبقى تحت الأضواء الدائم، لازم تنتهي بالفشل، معنديش تفسير، طلاق ياسمين والعوضي نموذجًا".

وعلق الفنان والشاعر خالد تاج الدين على خبر الانفصال على طريقته ونشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وظهرت خلاله "ياسمين" وهي تغني أغنية "حلوة البدايات" كلمات خالد تاج الدين وغناء النجم عمرو دياب وعلق عليها قائلا: "مش دايمًا تصدقوني لما أكتب حاجة، حلوة البدايات بس مش حلوة النهايات للأسف".

وكان الظهور الأخير للزوجين معًا في حفل توزيع جوائز "وشوشة" الذي أقيم نهاية شهر ديسمبر الماضي، وفازا بجائزتي أفضل ممثل وأفضل ممثلة لعام 2023، وتسلم كلًا منهما جائزته وقام العوضي بإهداء جائزته لزوجته "ياسمين" قائلا: "بهدي الجائزة لوحش الكون".

العوضي غاضب من شائعة انفصاله عن ياسمين عبد العزيز.. ويرد
طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

أول تعليق من ريهام حجاج

من جانب آخر، علقت النجمة، ريهام حجاج عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، على طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، مشيرة إلى أن اليوم أسعد أيام حياتها، وظل هذا التعليق لدقائق ثم قامت بحذفه.

ويشار إلى، أن ريهام حجاج هي الزوجة الثانية لطليق ياسمين عبد العزيز السابق رجل الأعمال محمد حلاوة، الذي تزوجت منه بعد انفصاله عن الأولى وانجبت منه طفلين.

وكشفت الفنانة ريهام حجاج حقيقة التعليق المنسوب لها عن طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، ونشرت مقطع فيديو لها عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، وقالت فيه: بقالي ست سنين بيتقال كلام عمري ما قولته وبيتقال حاجات عمرها ما حصلت مني وأنا عمري ما رديت، بس النهاردة قررت أني أرد، وسخافة أوي بصراحة وقلة احترام وقلة دين وتربية.

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وتابعت: أني أبقى قاعدة في البيت لا بيا ولا عليا وفجأة اكتشف أني نزلت استوري ومسحتها، واستوري أنا كاتبة فيها دا أحلى يوم في حياتي وسخافات كدا ملهاش علاقة لا بيا ولا بأخلاقي، فأنا حابة أرد النهاردة لأن بعد كدا أنا مش هسمح لحد أنه يطلع عليا إشاعات.. أنا معملتش كدا.

ولم يكن طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي وليد اللحظة، بل سبقه التنبؤات للعرافة الشهيرة ليلي عبد اللطيف في البرامج التلفزيونية مع بداية عام 2024، حيث تنبأت بانفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، قائلة: «طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي».

ومن جانبها، ردت ياسمين عبد العزيز على ذلك قائلة: «يا ساتر يا رب ما بلاش انت يا ليلى»، كما رد أحمد العوضي، قائلا: «كذب المنجمون ولو صدقوا».

ويذكر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز قد جمعها بالفنان أحمد العوضي قبل وقوع الطلاق بينهما عدد كبير من الأعمال الفنية، منها مسلسل اللي مالوش كبير، ومسلسل ضرب نار، وقد حققت هذه الأعمال الفنية نجاحًا كبيرًا على مستوى جماهيري.

وفي النهاية تريند انفصال العوضي وياسمين عبدالعزيز لن ينتهي اليوم أو غداً بل ربما يستمر لأيام وأسابيع.

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