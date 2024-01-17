تعرف على السبب الحقيقي لغياب ياسمين عبدالعزيز عن العرض الخاص لفيلم «الإسكندراني»

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إنّه لا يحب العروض الخاصة بالأفلام، لكنه يفضّل الحضور مع الناس، مُفسرًا ذلك بأن العروض الخاصة تشهد مُجاملة كبيرة من الناس.

وأضاف “الشناوي”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": "ممكن الناس تزغرد وتصفق، ولكن الرؤية بتبقى أجمل بالنسبة لحضوري مع الناس".

وتابع الناقد الفني: "خالد الصاوي كلّمني حتى أحضر العرض الخاص لفيلمه، لكنني اعتذرت له وقلت له لا أحب حضور العروض الخاصة".

وذكر، أن ياسمين عبدالعزيز اعتذرت عن حضور العرض الخاص لفيلم الإسكندراني منذ أسبوعين تقريبًا، وقد يكون هذا الأمر بسبب الخلافات، أو أنها كنجمة كبيرة لا تريد الحضور وسرقة الأضواء من أبطال الفيلم، ما يتسبّب في غيرتهم.

