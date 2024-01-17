كلام رخيص|ريهام حجاج تكشف حقيقة تعليقها على خبر انفصال ياسمين عبد العزيز

نفت الفنانة ريهام حجاج الشائعات المتداولة حول تعليقها على خبر انفصال الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضى.

وقالت ريهام حجاج من خلال مقطع فيديو عبر حسابها بتطبيق إنستجرام:" أنا بعمل الفيديو ده عشان أرد وأنا مش برد على أى إشاعات ،ومن 6 سنين بيتقال كلام أنا عمرى ما قلته ،وأنا عمرى ما رديت .

وأضافت :" النهاردة قررت ارد ، اللى اتقال النهاردة سخافة وقلة احترام وقلة دين، انا النهاردة قاعدة فى البيت واكتشف انى كاتبة ستورىومسحتها".

وتابعت :" أنا معملتش كده ، والكلام ده منتشر على صفحات رخيصة بتدور على القتنة والوقيعة بين الناس.

أعلن حساب ياسمين عبد العزيز عبر السوشيال ميديا:" تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد وبيننا كل الاحترام والتقدير".

ومساء امس وفي رسالة غير متوقعة احتفل الفنان أحمد العوضي بعيد ميلاد زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز.

ونشر أحمد العوضي صورة برفقة زوجته ياسمين عبد العزيز وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وعلق أحمد العوضي على الصورة قائلا: كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي... العمر كله إن شاء الله في صحه وسعادة ونجاح

ولدت ياسمين عبد العزيز في مثل هذا اليوم عام 1980، وبدأت مشوارها من خلال تقديم الإعلانات، حينما كان عمرها 12 عامًا عن طريق صديقة لوالدتها ثم اتجهت للتمثيل بمسلسل «امرأة من زمن الحب».

بعدما تألقت في مسلسل “امرأة من زمن الحب"، في دور الفتاة الشابة خفيفة الظل التي تتمتع بوسامة وجمال وموهبة فنية شديدة، ونالت استحسانا وقبولا من كبار الفنانين حتي وافقت الفنانة القديرة سناء جميل على ان تقف امامها في مسلسل (الرقص علي سلالم متحركة) عام 2002 مع محمود قابيل وسلوي خطاب وميمي جمال



