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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

هزار تقيل.. جمهور ياسمين عبد العزيز يعلق على خبر انفصالها عن أحمد العوضي

صدى البلد

علق جمهور ياسمين عبد العزيز على خبر انفصالها المفاجئ عن الفنان أحمد العوضي في منشورها عبر تطبيق انستجرام. 

 

لم يصدق جمهور ياسمين وأحمد العوضي خبر انفصالهما الذي يتزامن مع الاحتفال بعيد ميلادها وجاءت معظم التعليقات عن تكذيب الخبر قائلين: "هزار تقيل". 

 

علق أحمد العوضي على خبر انفصاله عن ياسمين عبد العزيز في رسالة مقتضبة له منذ قليل عبر فيسبوك.

 

وكتب أحمد العوضي:" تم الطلاق الرسمي بيني وبين ياسمين.. وسيظل بيننا كل الاحترام والود". 

 

 

ونشر أحمد العوضي صورة له مع ياسمين عبد العزيز عبر انستجرام وعلق عليها:" كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي.. العمر كله في صحة وسعادة ونجاح"، وذلك قبل اعلان الانفصال بساعات قليلة. 

 

 

ونشرت ياسمين عبد العزيز صورة من احتفالها بعيد ميلادها عبر انستجرام في الساعات الأولى من تاريخ نشأتها. 

 

 

تحتفل الفنانة ياسمين عبد العزيز، 16 يناير، بعيد ميلادها ، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1980، والتي بدأت مشوارها من خلال تقديم الإعلانات، حينما كان عمرها 12 عامًا عن طريق صديقة لوالدتها ثم اتجهت للتمثيل بمسلسل «امرأة من زمن الحب». 

 

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