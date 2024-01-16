رسالة رومانسية من أحمد العوضي لزوجته ياسمين عبد العزيز في عيد ميلادها

حرص الفنان أحمد العوضي على الاحتفال مبكرا بعيد ميلاد زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز برسالة رومانسية لها.



ونشر أحمد العوضي صورة له مع ياسمين عبد العزيز عبر انستجرام وعلق عليها:" كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي.. العمر كله في صحة وسعادة ونجاح".

ونشرت ياسمين عبد العزيز صورة من احتفالها بعيد ميلادها عبر انستجرام في الساعات الأولى من تاريخ نشأتها.

تحتفل الفنانة ياسمين عبد العزيز، اليوم، السبت 16 يناير، بعيد ميلادها ، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1980، والتي بدأت مشوارها من خلال تقديم الإعلانات، حينما كان عمرها 12 عامًا عن طريق صديقة لوالدتها ثم اتجهت للتمثيل بمسلسل «امرأة من زمن الحب».

