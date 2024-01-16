عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

رسالة رومانسية من أحمد العوضي لزوجته ياسمين عبد العزيز في عيد ميلادها

صدى البلد

حرص الفنان أحمد العوضي على الاحتفال مبكرا بعيد ميلاد زوجته الفنانة ياسمين عبد  العزيز برسالة رومانسية لها. 


ونشر أحمد العوضي صورة له مع ياسمين عبد العزيز عبر انستجرام وعلق عليها:" كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي.. العمر كله في صحة وسعادة ونجاح". 

 

ونشرت ياسمين عبد العزيز صورة من احتفالها بعيد ميلادها عبر انستجرام في الساعات الأولى من تاريخ نشأتها. 

 

تحتفل الفنانة ياسمين عبد العزيز، اليوم، السبت 16 يناير، بعيد ميلادها ، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1980، والتي بدأت مشوارها من خلال تقديم الإعلانات، حينما كان عمرها 12 عامًا عن طريق صديقة لوالدتها ثم اتجهت للتمثيل بمسلسل «امرأة من زمن الحب». 
 

ياسمين عبد العزيز رسالة رومانسية الفنانة ياسمين عبد العزيز الفنان احمد العوضي أحمد العوضى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أقل من 3 آلاف جنيه| انهيار كبير في أسعار الذهب خلال ساعات.. كيف تحركت الدولة ضد التجار؟

طلب عاجل من محمد النني لـ وزير الرياضة قبل مباراة غانا.. فيديو

أحمد حسن يكشف عن صفقة جديدة لـ الزمالك.. من هو؟

شائعة زواج حسين فهمي تتصدر التريند | شاهد حبيبته

الذهب عيار 21 يسجل مفاجأة اليوم.. والشعبة توجه نصيحة للمواطنين

على جهاز تنفس.. بيومى فؤاد ونجله يتعرضان لوعكة صحية شديدة

أحمد موسى يكشف حقيقة إغلاق مصنع سكر أبو قرقاص بالمنيا.. فيديو

أحمد حسن يعلن خبرا صادما لنجم الزمالك

موضوعات متعلقة

The Beekeeper يتصدر البوكس أوفيس في افتتاحية عرضه

مفيش فركش ولا بريك.. شيرين رضا تكشف الفرق بين الأمومة في الحقيقة والتمثيل

مبحبش جو اللوع.. بسمة تنتقد زميلاتها المترددات في التمثيل| فيديو

وفاة الفنان محمد غباشي .. تعرف على مسيرته

أنتوني أندرسن يقدم حفل Emmy Awards..هل تنضم له والدته؟

عايزة أتجوز.. بلقيس تكشف عن رغبتها في الارتباط للمرة الثانية| فيديو

من زوجته الأولى.. نجم بوليوود عامر خان يحتفل بزفاف ابنته| صور

شيرين رضا ومدحت صالح.. انطلاق احتفالية عرض الجزء الثاني من وبينا ميعاد

ترشيحاتنا

حماس: مصر لها دور كبير في تقديم المساعدات لقطاع غزة

5 كلمات تحصنك من الموت المفاجئ .. رددها في أقل من دقيقة

مقـ.تل 4 مدنيين وإصابة 5 في هجمات الحرس الثوري الإيراني على أربيل

مسئولان أمريكيان: لم نرصد استهداف أي منشآت تابعة لنا أو خسائر في أربيل

عاجل| الاحتلال الإسرائيلي يعلن استهداف بنى تحتية تابعة لحزب الله في لبنان

قيادي بحركة حماس: نريد انسحاب كامل لقوات الاحتلال إلى خارج قطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرز إطلالات نجوم ونجمات الدراما على السجادة الرمادية لحفل Emmy Awards

ناسا تكشف الستار عن أول طائرة أسرع من الصوت منذ 20 عامًا.. تفاصيل

بعد دخول بيومي فؤاد المستشفى .. انتبه لأعراض مرضه

للحماية من المضاعفات.. أعراض مرض السكري بجميع أنواعه

فيديو

لفتت الانتباه.. الفنانة رانيا منصور تثير الجدل عبر إنستجرام

بتصورني في أوضاع مخلة.. رجل يستغيث من زوجته بسبب التيك توك

العثور على سفينة أمريكية غارقة بالبحر الأحمر.. هل دمرها الحوثيون؟

احموا أولادكم.. الصحة تكشف تفاصيل الكشف المبكر عن اضطرابات طيف التوحد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب: تمكين المرأة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ