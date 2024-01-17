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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رسالة رومانسية وراءها خبر انفصال ياسمين عبدالعزيز عن أحمد العوضي.. تفاصيل

ياسمين عبدالعزيز
ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

عرضت قناة العربية، تقرير فيديو بعنوان :" " طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي".
وجاء في التقرير أن هناك صدمة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان ياسمين عبد العزيز الانفصال من الفنان أحمد العوضي.

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وكشفت القناة أن الفنانة أعلنت طلاقها من أحمد العوضي، ونشرت ذلك على حسابها بـ انستجرام، وجاء فيها :" تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد وسيظل بيننا كل الاحترام والتقدير".


رسالة رومانسية


وأوضحت القناة أن خبر الانفصال جاء بعد رسالة رومانسية، من أحمد العوضي، لـ ياسمين بعيد ميلادها، الـ 44، وقال لها :" كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي العمر كله أن شاء الله في صحة وسعادة ونجاح".

رسالة رومانسية وراءها خبر الانفصال 


وأكدت القناة أن هناك رسالة رومانسية من الفنان أحمد العوضي بعيد الميلاد، جاء وراءها خبر الانفصال من ياسمين عبدالعزيز.

 

وقد علق طارق الشناوي الناقد الفني على  تنبؤ ليلى عبد اللطيف بـ انفصال الفنانة ياسمين عبد العزيز و الفنان أحمد العوضي، قائلاً: "كذب المنجوم و لو صدقوا.. و مفيش حاجة اسمها تسخير للجن، وهذا أمر ضد الدين".

وأضاف طارق الشناوي، أنه لم يتوقع انفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بسبب الحب والمودة التي تظهر بينهما في اللقاءات التليفزيونية، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى أنه نصح ياسمين عبد العزيز بضرورة الانفصال الفني بينها و بين أحمد العوضي في عملها القادم، و هي أكدت له انفصالها الفني عنه بالفعل أثناء حديثهما.


ولفت طارق الشناوي إلى، أنه يتوقع وفقاً للتابع الأحداث، أنه كان هناك إصرار من ياسمين عبد العزيز على الانفصال من أحمد العوضي، و أحمد العوضي كان يحاول إيقافها عن هذا القرار، معلقاً: "ياسمين هى اللى صممت على الطلاق".

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