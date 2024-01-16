هي اللي صممت| طارق الشناوي يكشف عن حديثه مع ياسمين عبد العزيز..فيديو

علق طارق الشناوي الناقد الفني على تنبؤ ليلى عبد اللطيف بـ انفصال الفنانة ياسمين عبد العزيز و الفنان أحمد العوضي، قائلاً: "كذب المنجوم و لو صدقوا.. و مفيش حاجة اسمها تسخير للجن، وهذا أمر ضد الدين".

طارق الشناوي: نصحت ياسمين عبد العزيز بضرورة الانفصال الفني بينها و بين أحمد العوضي

وأضاف طارق الشناوي خلال مداخلة هاتفية في برنامج" 90 دقيقة" المذاع عبر فضائية" المحور"، أنه لم يتوقع انفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بسبب الحب والمودة التي تظهر بينهما في اللقاءات التليفزيونية، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى أنه نصح ياسمين عبد العزيز بضرورة الانفصال الفني بينها و بين أحمد العوضي في عملها القادم، و هي أكدت له انفصالها الفني عنه بالفعل أثناء حديثهما.



ولفت طارق الشناوي إلى، أنه يتوقع وفقاً للتابع الأحداث، أنه كان هناك إصرار من ياسمين عبد العزيز على الانفصال من أحمد العوضي، و أحمد العوضي كان يحاول إيقافها عن هذا القرار، معلقاً: "ياسمين هى اللى صممت على الطلاق".