طلاق ياسمين عبد العزيز من أحمد العوضي.. علامات تكشف تعرضهما لحسد شديد

انتاب عدد كبير من جمهور ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، حالة من الحزن والصدمة على خبر طلاق الثنائي، خاصة عقب احتفال الأخير بعيد ميلاد ياسمين بصورة رومانسية أشعلت السوشيال ميديا.

وعلق العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي على أن ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى تعرضا لحسد شديد منذ زواجهما.

بدءا من الخلافات مع وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز إلى إعياء الفنانة ياسمين عبد العزيز.

وكانت الفنانة ياسمين عبد العزيز أعلنت بعد عام من زفافها فى 2021عن إصابتها بمرض أكياس الشيكولاتة على المبيض، والتى أكدت أنها خضعت لإزالتها نحو 5 مرات وذلك خلال حديثها في برنامج معكم الذي تقدمه منى الشاذلي.

تزوجا دون زفاف وانفصلا في يوم ميلادها قصة حب العوضي وياسمين عبد العزيز



بدأت رحلة زواج ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في مايو 2020 وذلك بعد إعلان زواجهما حتى تنتهي الرحلة أمس الثلاثاء الموافق 16 يناير 2024 بعد إعلانهما على صفحتيهما الشخصية في نفس التوقيت طلاقهما.

عيد ميلاد ياسمين عبد العزيز

هنأ أحمد العوضي ياسمين عبد العزيز أول أمس بعيد ميلادها بمنشور على الفيسبوك وصورة رومانسية، قائلا «كل سنه وانتي طيبه يا حبيبتي ... العمر كله ان شاء الله في صحه وسعاده ونجاح».

وشاركت ياسمين عبد العزيز صورة لها عبر انستجرام وهي تحتفل بعيد ميلادها مع تورته وشمعة وبلالين.

منشورات العوضي

طلاق ياسمين عبد العزيز من أحمد العوضي

انفصل الثنائي أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز وذلك بعد 4 سنوات من الزواج والأعمال الفنية، دون أي أسباب معلنة، وذلك بعد نجاح فيلم الإسكندراني وهو العمل الأخير للعوضي، وذلك بعد رحلة زواج بين ياسمين والعوضي وصفها رواد مواقع التواصل الإجتماعي بأنها أكثر الزيجات المناسبة وأكثر ثنائي تمنوا لهما أن يخوضا مشوار الحياة والعمل مع بعضهما، فالحياة بين الفنانة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى مملوءة بالمواقف والأعمال الفنية على مدار السنوات الماضية بدءا من مشاركتهما في مسلسل الخديوي وضرب نار حتى انتهاء المطاف بهما إلى الطلاق والانفصال.

خبير أبراج تأكد تعرض الفنانة ياسمين عبد العزيز للحسد الشديد

فى إطار هذه الأحداث الحالية علقت خبيرة الطاقة هبة الفايد على أن الفنانة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي تعرضا لحسد شديد من بدء إعلان زواجهما، وكشفت خبيرة الطاقة عن أسباب وعلامات الحسد وذلك بعد سرد كل من هذه الأحداث التى مر بها الثنائي وبالأخص الفنانة ياسمين عبد العزيز ومعانتها مع المرض ورحلة الشفاء .

وقالت هبة الفايد، خبيرة الطاقة، فى تصريحات خاصة لصدى البلد، إن الحسد يعتبر من الأمراض الروحية التى تتسبب فى المشاكل وتؤثر على حياة الإنسان ككل .

طلاق ياسمين عبد العزيز من أحمد العوضي علامات تكشف تعرضهما لحسد شديد

وكشفت الفايد ، عن بعض العلامات التى تدل على أن هذا الشخص محسود ومصاب بالعين .

الإعياء وضعف فى الصحة العامة ككل

الحسد هو تمني زوال النعمة وفقد يتسبب الحاسد فى إصابة المحسود بالأمراض حتي يضعفه ويجعله غير قادر على تحقيق أهدافة، فإذا كنت تعاني من ضعف وإعياء بدون سبب واضح فهذا يدل على أنك مصاب بالحسد والعين .

وجود الكثير من المشاكل فى الحياة

بدون أسباب واضحة نري الشخص المحسود يعاني من المشاكل الحياتية، كما ذكرنا من قبل أن الشخص الحاسد يتمني زوال النعمة وزوال سعادة المحسود فهو يشعر بالسعادة عندما يري هذا الشخص المحسود يتعذب من المشاكل والمواقف التى تقف بينه وبين تحقيق النجاح أو السعادة فى الحياة ككل .

كثرة التفكير بشكل سلبي وتراكم الهموم

عندما ينظر الحاسد إلى المحسود تتراكم على المحسود التفكير فى الهموم والمشاكل ويشعر بالحزن والاكتئاب فإذا كنت تشعر بكثرة الهموم والأفكار السلبية، وهذا هو ما تعرضت له الفنانة ياسمين عبد العزيز.

التوتر بشكل مستمر

عندما نلاحظ أن هذا الشخص متوتر طول الوقت ولا يستطيع التركيز أو القيام بالأنشطة الحياتية اليومية العادية، فهذا أكبر دليل على الحسد أن هذا الشخص محسود.

التعرض لكوارث حياتية بشكل متكرر

يتعرض الشخص المحسود إلى تكررت الكوارث في الحياة، مثل الحرائق أو الحوادث أو الأمراض فهذا دليل على أن هذا الشخص محسود.

الحلم بالكوابيس المفزعة

أحيانا يتعرض الشخص المحسود لبعض من الضيق والقلق الشديد الذى لا يظهر فى الحياة فقد بل فى الأحلام أيضا يري المحسود الكثير من الأحلام المزعجة والتى يطلق عليها كابوس، فهذا الشخص يعاني من الحسد علية بالأذكار والتحاصين وبالأخص قبل النوم .

أكدت الفايد أن كل هذه الأحداث مرت بها الفنانة ياسمين عبد العزيز لذلك قدمت لها النصيحة بالحرص على قراءة الأذكار والتحاصين والانشغال فى تحقيق النجاح فى جميع أمور الحياة.

إليكم صور تجمع ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي..

إطلالات جمعت بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

إطلالات جمعت بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

إطلالات جمعت بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

إطلالات جمعت بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

إطلالات جمعت بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

إطلالات جمعت بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

إطلالات جمعت بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

إطلالات جمعت بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي