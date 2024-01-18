وظائف جديدة بمرتبات مجزية.. التنظيم والإدارة يعلن الشروط وموعد التقديم والتخصصات المطلوبة

يبحث عدد كبير من الشباب عن الوظائف الخالية التي أعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

واليوم أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن مسابقة لتلبية حاجة الهيئة القومية للأنفاق التابعة لـ وزارة النقل لتعيين العديد من الموظفين في العديد من المجالات المختلفة.

وظائف جديدة بوزارة النقل

وظائف جديدة بوزارة النقل

من بين التخصصات المطلوبة (96) مهندسًا بالعديد من التخصصات الآتية: (مهندس ميكانيكا - مهندس كهرباء - مهندس تصميم مدني - مهندس تصميم معماري - مهندس اتصالات - مهندس كهرباء حاسبات - مهندس إشارات - مهندس أبحاث تربة - مهندس طرق - مهندس تنفيذ - مهندس عطاءات وعقود - مهندس حصر ومستخلصات - مهندس مبان - مهندس مراقبة جودة - مهندس مساحة - مهندس بحوث - مهندس ميكاترونيك).

وتعيين (5) في وظيفة أخصائي شؤون مالية، بالمستوى الوظيفي الثالث (ج)، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

ويمكن للراغبين في التقدم للمسابقة التقديم على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابع للجهاز في الفترة من 1/2/2024 حتى 15/2/2024، على الرابط الآتي https://jobs.caoa.gov.eg

شروط التقديم لوظائف وزارة النقل:

أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة. ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل. ألا يزيد سن المتقدم عن 32 عامًا في تاريخ نشر الإعلان. بالنسبة لوظائف الهندسة: أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل هندسي عال في التخصصات المطلوبة ومقيدًا بنقابة المهندسين. بالنسبة لوظيفة أخصائي شؤون مالية: أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل تجاري عال مناسب لطبيعة العمل وفقًا للتخصص المطلوب. أن يكون التقدير العام للمتقدم (جيد) على الأقل. أن يجتاز المتقدم الامتحانات وفقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن. أن يجتاز المتقدم التدريبات المقررة بمعرفة الجهة طالبة الإعلان. اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات والتدريبات المطلوبة. أن يقدم المتقدم إقرارًا بالجهة طالبة الإعلان عند استيفاء مسوغات التعيين بقبول العمل في أي مكان بجمهورية مصر العربية وفقًا لما تقتضيه مصلحة العمل. سداد مبلغ مقداره (26) جنيهًا (ستة وعشرون جنيهًا فقط لا غير) لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك الآتية: (البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 0781200/450/9 حـ/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع، على أن يكون تاريخ الإيصال لاحقًا لتاريخ نشر الإعلان والتأكيد على أن يذكر به اسم المتقدم.

ويحيط الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كل من يهتم بهذا الإعلان مطالعة المستندات المطلوبة على موقع بوابة الوظائف الحكومية.