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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لخريجي التجارة والهندسة.. مترو الأنفاق يعلن عن وظائف جديدة بنظام التعيين

مترو الأنفاق
مترو الأنفاق

أعلن  الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل. عن وظائف جديدة ضمن مسابقة تشمل تعيين 96 مهندسًا بتخصصات متنوعة، بالإضافة إلى 5 أخصائيين في شئون مالية.

يأتي ذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016 ولوائحه التنفيذية.

للراغبين في التقديم، يمكنهم ذلك عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في الفترة من 1 فبراير 2024 حتى 15 فبراير 2024.

 

شروط وظائف مترو الأنفاق 2024


تُشترط على المتقدمين للتوظيف الوفاء بعدة شروط، منها أن يكونوا مصريين الجنسية، وأن يكون لديهم سيرة ذاتية جيدة وسمعة حسنة.

كما يجب ألا يكونوا قد تمت محاكمتهم بتهم جنائية مخلة بالشرف، وأن لا يكونوا قد فصلوا من الخدمة في السنوات الأربع الماضية.

بالنسبة للمهندسين، يجب أن يكونوا حاصلين على مؤهل هندسي عالي في التخصصات المطلوبة، ومسجلين في نقابة المهندسين.

بينما يجب على أخصائيي شئون المالية أن يكونوا حاصلين على مؤهل تجاري عال مناسب.

يُطلب من المتقدمين الناجحين اجتياز الامتحانات والتدريبات المقررة، بالإضافة إلى إجراء الكشف الطبي وتحليل المخدرات.

يجب أيضًا دفع مبلغ رمزي للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عبر البنوك المعتمدة.

ويذكر أن يمكن الاطلاع على جميع التفاصيل والمستندات المطلوبة على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

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