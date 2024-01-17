عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

قرار عاجل من البنوك| وقف السحب النقدي بالدولار خارج مصر.. هذه الأسباب وموعد التطبيق

وقف السحب النقدي
وقف السحب النقدي بالدولار خارج مصر

عدلت بنوك عاملة في السوق المصري حدودها في خدمة السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي خارج مصر باستخدام بطاقات الائتمان ( كريدت كارد ) بداية من العام الجاري، بسبب ضغوط نقص النقد الأجنبي ومنها الدولار.

بسبب أزمة الدولار.. وسائل إعلام: 3 بنوك توقف السحب النقدي خارج مصر من «كريدت كارد»
وقف السحب النقدي بالدولار خارج مصر

وقف السحب النقدي بالدولار خارج مصر

ووضعت بنوك الرقم صفر أو شرطة أو غير متاح في خانة حدود السحب النقدي من الخارج.

واستدعت أزمة نقص النقد الأجنبي وقف كافة البنوك بطاقات الخصم المباشر "دبت" ومسبقة الدفع خارج مصر سواء للسحب النقدي أو الشراء، قبل أن تضع البنوك قيودا جديدة على استخدام بطاقات "كريدت كارد" للسحب والشراء النقدي داخل وخارج مصر.

txt

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 17 يناير 2024

txt

بسبب الفيدرالي الأمريكي.. أسعار الدولار ترتفع لأعلى مستوى لها في شهر|تفاصيل

وتضمنت قيود الكريدت كارد وقف البنوك البطاقات المصدرة حديثا من التعاملات الدولية لمدة تصل إلى 6 شهور، وخفض حدود الدفع الإلكتروني على مواقع أجنبية داخل مصر بما لا يزيد عن 250 دولار شهريا كحد أقصى، مع إلزام العملاء تقديم المستندات الخاصة بالسفر عقب استخدامهم حدود الكارت خارج مصر خلال 90 يوما.

ومن جانبه، أعلن البنك العربي تجميد حدود السحب النقدي الدولي بالدولار من خارج البلاد على بطاقات الائتمان «كريدت كارد» المصدرة لعملائه، ليتجه بذلك نحو التقييد الجديد من بنكي البركة والمصري الخليجي، حيث اقتصرت المعاملات الدولية على بطاقاتهم الائتمانية في المشتريات بالعملات الأجنبية، فقط.

مصادر : وقف السحب النقدي للبطاقات الائتمانية بالخارج في بعض البنوك
وقف السحب النقدي بالدولار خارج مصر

قائمة البنوك التي أوقفت السحب النقدي

حسب وثيقة صادرة من البنك العربي، بلغ أدني حد للمشتريات الدولية على بطاقات الائتمان نحو 10 آلاف جنيه شهريا وأعلى حد عند 100 ألف جنيه شهريًا.

وقال البنك العربي في الوثيقة إن حدود المعاملات الدولية حاليًا لبطاقات الإنترنت تعادل 250 دولار شهريا، وحدود المشتريات الدولية على بطاقات ائتمان البنك العربي «فيزا بلو، فيزا جولد، 10 آلاف جنيه شهريا»، «فيزا بلاك، 25 ألف جنيه شهريا»، «تيتانيوم ماستر كارد، 20 ألف جنيه شهريا»، «فيزا بلاتنيوم، 40 ألف جنيه، فيزا Mate Travel عند 30 ألف جنيه شهريا»، «فيزا Signature، فيزا ورلد إيليت ماستركارد، 100 ألف جنيه شهريا» .

إسعاد يونس أبرزهم| التهاني تتوالى من الفنانين على ياسمين عبدالعزيز.. وحقيقة تعليق ريهام حجاج

خروج اضطراري وانشاء 672 ألف وحدة سكنية.. ماذا تهدف الدولة من إنشاء المدن الجديدة؟

كما قام بنك البركة بوقف السحب النقدي على بطاقات الائتمان المصدرة بالجنيه، فيما ثبت الحدود القصوي لمعاملات الشراء والمعاملات عبر الإنترنت خارج مصر عند 7750 جنيها.

وأوقف البنك المصري الخليجي EGbank حدود السحب النقدي في الاستخدام الدولي على بطاقاته الائتمانية، كما ثبت الحد الأقصي على المشتريات الدولية لجميع البطاقات عند 3 آلاف جنيه.

وكان البنك التجاري الدولي ومصرف أبوظبي الإسلامي خفضا حدود المشتريات الدولية من داخل مصر على بطاقات الائتمان حتي 50 دولار شهريا في المصرف وأدني من 250 دولار شهريا لدي التجاري الدولي.

الدولار السحب النقدي وقف السحب النقدي كريدت كارد خدمة السحب النقدى النقد الأجنبي البنك العربي بنك البركة البنك المصري الخليجي EGbank أبوظبي الإسلامي مصرف أبوظبي الإسلامي البنك التجاري الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد جدل زواجه السابع.. من هى مريم علاء بعد ظهورها مع حسين فهمي؟

الداخلية تضبط إمبراطور الحشيش بالغربية

هي من طلبت الطلاق| كواليس جديدة في انفصال العوضي وياسمين.. تفاصيل

إسعاد يونس أبرزهم| التهاني تتوالى من الفنانين بعيد ميلاد ياسمين عبدالعزيز.. وحقيقة تعليق ريهام حجاج

نزلت تاني| انخفاض كبير في أسعار الدواجن اليوم.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

قرار قضائى عاجل لخروج سما المصرى من السجن.. 19 فبراير

رغم انخفاضها.. تحذير عاجل من شعبة الدواجن للمواطنين بشأن الفراخ| فماذا ينتظر أسعارها الفترة القادمة؟

خلال ساعات| إجازة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في الحكومة والقطاع الخاص.. 3 أيام متتالية

موضوعات متعلقة

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 17 يناير 2024

بسبب الفيدرالي الأمريكي.. أسعار الدولار ترتفع لأعلى مستوى لها في شهر|تفاصيل

ضربة للسوق السوداء| وقف تلقي الدولار مجهول المصدر.. حكاية قرار مرتقب من البنوك

ترشيحاتنا

وزير العمل يُعلن بدء الإجراءات التنفيذية لمشروع "مهني 2030"

أمها السبب.. أمن المنوفية ينجح في حل لغز اختفاء الطفلة سجدة

بث مباشر.. مؤتمر صحفي لـ سامح شكري ونظيره اليوناني

الصومال يدعو وزراء الخارجية العرب للتضامن مع بلاده ومواجهة مطامع إثيوبيا العدوانية

16 مجزرة جديدة في غزة.. والاحتلال ينبش القبور بخان يونس

الرئيس السيسي يوجه بالعمل على تعزيز الاستثمارات المصرية في دول القارة الأفريقية بالعديد من المجالات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نادية مصطفى وخالد داغر يودعان عبد الحميد عبد الغفار

إطلالات جريئة.. صور أثارت الجدل لـ حبيبة حسين فهمي

نوعان من مرض السكري.. تعرف على طريقة اكتشافه

تهاني مخلوطة بالطلاق|ماذا قال الفنانون لـ ياسمين عبد العزيز بعد الانفصال عن العوضي؟

فيديو

بيحقق الأحلام.. هاني فرحات يوجه رسالة لتركي آل الشيخ |فيديو

فنانة كبيرة السبب.. ناقد يكشف أسرار طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى

وزير الدفاع يؤكد على رفض مصر لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين

جنازة لـ شهيدة فلسطينية أبكت الملايين من رواد السوشيال الميديا.. لهذا السبب|شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ