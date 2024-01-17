قرار عاجل من البنوك| وقف السحب النقدي بالدولار خارج مصر.. هذه الأسباب وموعد التطبيق

عدلت بنوك عاملة في السوق المصري حدودها في خدمة السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي خارج مصر باستخدام بطاقات الائتمان ( كريدت كارد ) بداية من العام الجاري، بسبب ضغوط نقص النقد الأجنبي ومنها الدولار.

وقف السحب النقدي بالدولار خارج مصر

وقف السحب النقدي بالدولار خارج مصر

ووضعت بنوك الرقم صفر أو شرطة أو غير متاح في خانة حدود السحب النقدي من الخارج.

واستدعت أزمة نقص النقد الأجنبي وقف كافة البنوك بطاقات الخصم المباشر "دبت" ومسبقة الدفع خارج مصر سواء للسحب النقدي أو الشراء، قبل أن تضع البنوك قيودا جديدة على استخدام بطاقات "كريدت كارد" للسحب والشراء النقدي داخل وخارج مصر.

وتضمنت قيود الكريدت كارد وقف البنوك البطاقات المصدرة حديثا من التعاملات الدولية لمدة تصل إلى 6 شهور، وخفض حدود الدفع الإلكتروني على مواقع أجنبية داخل مصر بما لا يزيد عن 250 دولار شهريا كحد أقصى، مع إلزام العملاء تقديم المستندات الخاصة بالسفر عقب استخدامهم حدود الكارت خارج مصر خلال 90 يوما.

ومن جانبه، أعلن البنك العربي تجميد حدود السحب النقدي الدولي بالدولار من خارج البلاد على بطاقات الائتمان «كريدت كارد» المصدرة لعملائه، ليتجه بذلك نحو التقييد الجديد من بنكي البركة والمصري الخليجي، حيث اقتصرت المعاملات الدولية على بطاقاتهم الائتمانية في المشتريات بالعملات الأجنبية، فقط.

وقف السحب النقدي بالدولار خارج مصر

قائمة البنوك التي أوقفت السحب النقدي

حسب وثيقة صادرة من البنك العربي، بلغ أدني حد للمشتريات الدولية على بطاقات الائتمان نحو 10 آلاف جنيه شهريا وأعلى حد عند 100 ألف جنيه شهريًا.

وقال البنك العربي في الوثيقة إن حدود المعاملات الدولية حاليًا لبطاقات الإنترنت تعادل 250 دولار شهريا، وحدود المشتريات الدولية على بطاقات ائتمان البنك العربي «فيزا بلو، فيزا جولد، 10 آلاف جنيه شهريا»، «فيزا بلاك، 25 ألف جنيه شهريا»، «تيتانيوم ماستر كارد، 20 ألف جنيه شهريا»، «فيزا بلاتنيوم، 40 ألف جنيه، فيزا Mate Travel عند 30 ألف جنيه شهريا»، «فيزا Signature، فيزا ورلد إيليت ماستركارد، 100 ألف جنيه شهريا» .

كما قام بنك البركة بوقف السحب النقدي على بطاقات الائتمان المصدرة بالجنيه، فيما ثبت الحدود القصوي لمعاملات الشراء والمعاملات عبر الإنترنت خارج مصر عند 7750 جنيها.

وأوقف البنك المصري الخليجي EGbank حدود السحب النقدي في الاستخدام الدولي على بطاقاته الائتمانية، كما ثبت الحد الأقصي على المشتريات الدولية لجميع البطاقات عند 3 آلاف جنيه.

وكان البنك التجاري الدولي ومصرف أبوظبي الإسلامي خفضا حدود المشتريات الدولية من داخل مصر على بطاقات الائتمان حتي 50 دولار شهريا في المصرف وأدني من 250 دولار شهريا لدي التجاري الدولي.