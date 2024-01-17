بسبب الفيدرالي الأمريكي.. أسعار الدولار ترتفع لأعلى مستوى لها في شهر|تفاصيل

ارتفعت أسعار الدولار، اليوم الأربعاء، إلى أعلى مستوي لها في شهر مقابل العملات الأخري، بسبب تصريحات كريستوفر والر عضو مجلس محافظي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والتي قال فيها إنه ليس من المتوقع أن يتم خفض أسعار الفائدة في مارس القادم.

وقال والر إنه رغم وقوف الولايات المتحدة على مسافة قريبة من هدف التضخم الذي حدده البنك المركزي والبالغ 2%، إلا أنه لا ينبغي أن يتعجل البنك نحو خفض سعر الفائدة القياسي حتى يتضح أن انخفاض التضخم سيستمر.

وتراجعت توقعات السوق لخفض أسعار الفائدة في مارس إلى فرصة قدرها 62.2% مقابل 76.9% في الجلسة السابقة، وفقا لأداة فيد ووتش من سي.إم.إي.

وبلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، 103.35 نقطة بعد أن ارتفع إلى 103.42 نقطة خلال الجلسة السابقة، وهو أعلى مستوى له منذ 13 ديسمبر.

كما شهد يوم الثلاثاء أيضا أكبر زيادة مئوية للدولار في يوم واحد منذ الثاني من يناير الحالي.