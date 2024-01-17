عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب الفيدرالي الأمريكي.. أسعار الدولار ترتفع لأعلى مستوى لها في شهر|تفاصيل

أسعار الدولار
أسعار الدولار

ارتفعت أسعار الدولار، اليوم الأربعاء، إلى أعلى مستوي لها في شهر مقابل العملات الأخري، بسبب تصريحات كريستوفر والر عضو مجلس محافظي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والتي قال فيها إنه ليس من المتوقع أن يتم خفض أسعار الفائدة في مارس القادم.

 

وقال والر إنه رغم وقوف الولايات المتحدة على مسافة قريبة من هدف التضخم الذي حدده البنك المركزي والبالغ 2%، إلا أنه لا ينبغي أن يتعجل البنك نحو خفض سعر الفائدة القياسي حتى يتضح أن انخفاض التضخم سيستمر.

وتراجعت توقعات السوق لخفض أسعار الفائدة في مارس إلى فرصة قدرها 62.2% مقابل 76.9% في الجلسة السابقة، وفقا لأداة فيد ووتش من سي.إم.إي.

 

وبلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، 103.35 نقطة بعد أن ارتفع إلى 103.42 نقطة خلال الجلسة السابقة، وهو أعلى مستوى له منذ 13 ديسمبر. 

كما شهد يوم الثلاثاء أيضا أكبر زيادة مئوية للدولار في يوم واحد منذ الثاني من يناير الحالي.

استقرار سعر الدولار وتراجع اليورو والإسترليني في بداية التعاملات اليوم

أسعار الدولار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اسعار الفائدة الولايات المتحدة التضخم الدولار خفض أسعار الفائدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد لحظات من نشرها.. لماذا حذف حساب منتخب مصر تغريدة محمد صلاح؟

نزلت تاني| انخفاض كبير في أسعار الدواجن اليوم.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

خصومات كبيرة .. الداخلية تعلن عن خبر سار للمواطنين

تصريح صادم من وزير التجارة السعودي بشأن الانضمام إلى بريكس

520 جنيها دفعة واحدة.. هزة قوية تضرب أسعار الذهب في مصر

وهو فاتح لايف .. انقلاب سيارة فادي خفاجة | تفاصيل

ساعات ويبدأ التقديم.. 11 ألف وظيفة جديدة بالتربية والتعليم

بيان عاجل من حماس بعد إجراءات الاتحاد الأوروبي ضد يحيى السنوار

موضوعات متعلقة

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار .. ماذا يحدث؟

استقرار سعر الدولار وتراجع اليورو والإسترليني في بداية التعاملات اليوم

بعد تذبذبات السوق العالمي.. أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم

أمام سلة العملات.. سعر الدولار عالميا يتجه نحو أعلى مستوياته منذ ديسمبر

لجأت لعملة دولة عربية.. مفاجأة في روسيا بعد التخلي عن الدولار الأمريكي

ترشيحاتنا

شاومينج لطلاب الشهادة الإعدادية: صور امتحانك وابعته واستلم الحل

شبورة صباحا وصقيع ليلا.. الأرصاد تكشف حالة الجو يومي الخميس والجمعة.. فيديو

متى يتم بطلان الامتحان لطالب الجامعة..القانون يجيب

واشنطن أساس الاضطراب.. إيران تكشف حقيقة تحرك الحوثيون وفق أوامر طهران

هي من طلبت الطلاق| كواليس جديدة في انفصال العوضي وياسمين.. تفاصيل

جيش الاحتلال يعلن مصرع مسؤول مكافحة التجسس في حماس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طلاق ياسمين عبد العزيز من أحمد العوضي.. علامات تكشف تعرضهما لحسد شديد

مفاجآت كارثية للفرق العربية في أمم أفريقيا| تعثر مصر والجزائر وخسارة صادمة لتونس وموريتانيا.. والأمل في المغرب

نشرة المرأة والصحة| معلومات عن ليلى عبد اللطيف بعد تنبؤاتها بطلاق ياسمين عبد العزيز.. شمس الكويتية تثير ضجة بهذه الإطلالة

مسابقة أبشع حديقة في العالم .. ما سبب تسميتها بهذا الاسم؟

فيديو

جنازة لـ شهيدة فلسطينية أبكت الملايين من رواد السوشيال الميديا.. لهذا السبب|شاهد

محمد المجذوب يرزق بمولود جديد .. فيديو

فقد ابنه وزوجته وابنته.. دخول وائل الدحدوح مصر قادما من غزة

هل صدقت تنبؤات العرافة؟ .. انفصال العوضي وياسمين عبد العزيز.. والجمهور: هزار!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ