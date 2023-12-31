ضربة للسوق السوداء| وقف تلقي الدولار مجهول المصدر.. حكاية قرار مرتقب من البنوك

تعيش الأسواق المصرية حالة من التحديات الاقتصادية، حيث تشهد ارتفاعاً هائلاً في سعر الدولار على السوق السوداء، وهو ما دفع البنك المركزي المصري إلى اتخاذ خطوات حاسمة للتصدي لهذه الأزمة وتنظيم عمليات تداول العملة الأمريكية.

وفي هذا التقرير، سنستعرض الإجراءات الجديدة التي أقرها البنك المركزي وكيف ستؤثر على سوق الصرف في مصر.

تقنين عمليات منح الدولار

وفي إطار التحركات الحكومية، يشير مصدر مطلع إلى أن البنوك ستتجه نحو وقف تلقي الدولار غير معلوم المصدر.

وسيتم تقنين عمليات منح الدولار بحيث يتم توجيهها وفقًا للاحتياجات الأساسية فقط.

وهذا التحرك يهدف إلى التحكم في السوق الموازية وتقليل الفجوة السعرية بين السعر الرسمي والسعر في السوق السوداء.

