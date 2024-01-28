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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد ارتفاع الأعلاف.. مقترحات برلمانية لتخفيض أسعار الدواجن

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

ارتفاع أسعار الأعلاف والدواجن بشكل مفاجئ يثير تساؤلات العديد من المواطنين والنواب عن خطة الحكومة لاستيعاب الازمة عن طريق اقامة العديد من المشروعات فى صناعة الدواجن وتقديم المزيد من الحوافز التشجيعية لمستثمري القطاع الخاص فى الثروة الداجنة لمواجهة الارتفاعات المستمرة فى أسعار الدواجن.

 

تحركات النواب لمواجهة ارتفاع الأعلاف

وعن تحركات النواب لمواجهة ارتفاع أسعار الأعلاف، طالب الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب من الحكومة مواجهة ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج الخاصة بالثروة الداجنة خاصةً بعد وصول أسعار طن العلف إلى 28 ألف جنيه من مستويات 22 ألفا بزيادة 6 آلاف جنيه، إلى جانب نقص الأمصال واللقاحات البيطرية .

وحذر من الاثار السلبية التى سوف تنعكس على ارتفاع اسعار الدواجن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك وذلك نتيجة زيادة تكلفة الإنتاج.

كما طالب " رمزى " فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية مواجهة نقص الأمصال البيطرية نتيجة استيراد المادة الفعالة من الخارج.

مؤكداً أن خبراء صناعة الدواجن توقعوا ارتفاع الأسعار نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج لا سيما مع ارتفاع سعر الكتكوت إلى 30 جنيها، علاوة على التأثيرات المتوقعة من انتشار الأمراض الوبائية جراء عدم توافر الأمصال.

وأكد الدكتور إيهاب رمزى على ضرورة أن تتوسع الحكومة فى اقامة العديد من المشروعات فى صناعة الدواجن وتقديم المزيد من الحوافز التشجيعية لمستثمري القطاع الخاص فى الثروة الداجنة لمواجهة الارتفاعات المستمرة فى أسعار الدواجن ، مشيراً إلى أن زيادة المعروض من الدواجن سيكون له تأثره الفورى على خفض أسعار الدواجن.

وقال : إن رأس مال صناعة الدواجن يقدر بحوالي 100 إلى 120 مليار جنيه ويعمل بها ما لا يقل عن 3 إلى 3.5 مليون فرد ابتداء من العاملين بالمزارع والعاملين بالصناعات المساعدة مثل مصانع الأعلاف والمجازر ومعامل التفريخ وعمال النقل سواء لمواد العلف أو للطيور وكذلك مئات الالاف من محلات الدواجن المنتشرة فى جميع المدن وكذلك الصناعات المساعدة مثلا صناعة مواد التعبئة والكرتون والتغليف واقفاص النقل والأدوية واللقاحات ومستلزمات الإنتاج الاخرى وكذلك صناعات مكملة مثل تصنيع منتجات لحوم الدواجن والمنتجات المصنعة من بيض المائدة وما يتبعها من مكاتب استيراد وتصدير وخلافه.

مشيراً إلى أن كل فرد من هؤلاء العاملين بهذه الصناعة مسئول عن عائلة أو أكثر فإذا افترضنا أن كل واحد من العاملين بالصناعة يعول عائلة من خمسة أفراد فمعني ذلك أن هناك نحو من 15 إلى 17.5 مليون فرد مصري أي حوالي من 15 إلى 17 ٪ من جملة الشعب المصري معتمدين، على هذه الصناعة.

واقترح الدكتور إيهاب رمزى عدداً من الحلول لمواجهة مشكلات الثروة الداجنة فى مقدمتها الا يزيد هامش الربح لمواد علف الدواجن من الذرة الصفراء والصويا والإضافات الغذائية عن 10٪ حتى وصولها للمستهلك على أن يطبق ذلك الأمر جميع المستوردين والتجار مع الضرب بيد من حديد على أي فرد يستخدم أساليب احتكارية ترفع أسعار المواد الخام التي تدخل في صناعة الدواجن المصرية لان هذا ضد الأمن القومي المصري ، مؤكداً على ضرورة منح قروض ميسرة لمستثمرى القطاع الخاص فى مشروعات صناعة الدواجن.

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 28-1-2024 في مصر، في المزارع والأسواق.

سعر الدواجن اليوم

وسجّل سعر الدواجن البيضاء اليوم الأحد 28-1-2024، في المزرعة نحو 67 جنيهًا للكيلو.

أسعار الأعلاف

  • أسعار الأعلاف  تراوح سعر الطن بين 25 و 30 ألف جنيه
  • أسعار الذرة سجلت، ووصل سعر الذرة إلى 12700 جنيه .
  • وسجل سعر الصويا اليوم 31500   ألف جنيه .

سعر البيض اليوم 

وسجل سعر طبق البيض الأبيض 119 جنيهًا في المجمعات الاستهلاكية والعربيات المتنقلة التابعة لوزارة الزراعة، ليصل إلى المستهلك بنحو 125 جنيهًا.

وفي الأسواق يتراوح سعر البيض الأبيض بين 135 و 140 جنيهًا للطبق. 

وسجل سعر طبق البيض الأحمر  135 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بنحو  140 جنيهًا.

وسجل سعر البيض البلدي 140 جنيهًا للطبق، ليصل إلى المستهلك متراوحًا بين 145 و150 جنيهًا.

سعر الدواجن للمستهلك

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 28-1-2024، ضمن نشرته الخدمية التي يقدم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات.

تراوحت أسعار الدواجن البيضاء اليوم في الأسواق ما بين  75 و77 جنيها للكيلو الواحد.

سعر الكتكوت اليوم 

وتراجع سعر الكتكوت اليوم الأحد 28-1-2024، على مستوى جميع الأنواع:

  • سعر كتكوت أبيض أهالي 23 جنيهًا.
  • سعر كتكوت أبيض شركات 25 و28 جنيهًا.
  • سعر كتكوت ساسو سجل  18 جنيهًا.
  • سعر كتكوت بلدي 9 جنيهات.
  • سعر كتكوت زري 15 جنيهًا.

بورصة الدواجن

  • سجّل سعر الدواجن البيضاء اليوم 60 جنيهًا للكيلو في المزرعة لتصل إلى المستهلك متراوحة بين 64 و65 جنيهًا للكيلو.
  • سعر الدواجن الساسو سجل 80 ليصل إلى المواطن بنحو 87 و 90 جنيها.
  • وسعر الدواجن البلدي حر استقر عند  110 جنيها للكيلو.

سعر الفراخ اليوم 

  • وسجلت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء اليوم  65 جنيها للكيلو.
  • وتراوح سعر البانيه اليوم بين 160 و170 جنيها للكيلو الواحد.
  • وسجلت أسعار الدواجن الرزي 95 جنيها للكيلو.

وتتأثر أسعار الدواجن والبيض في مصر إلى عدة عوامل، منها:

زيادة المعروض من الدواجن والبيض في الأسواق، مما أدى إلى زيادة المنافسة بين المنتجين وانخفاض الأسعار أو العكس .

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