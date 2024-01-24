تنفيذ أنشطة وإجراءات للنهوض بقطاع الإنتاج الداجني ومنظومة الأعلاف ببني سويف

التقى الدكتور عاصم سلامة، نائب محافظ بني سويف، مسئولي إحدى الشركات العالمية العاملة في مجال تصنيع الأعلاف والإنتاج الداجني في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

وناقش نائب المحافظ، مع مسؤولى الشركة تنفيذ بعض الأنشطة والإجراءات التي تستهدف تعزيز التعاون بين المحافظة والشركة في النهوض بقطاع الإنتاج الداجنى ومنظومة الأعلاف، وتعظيم أوجه التعاون في مجال الدعم والفني والتدريب وتبادل الخبرات خلال الفترة المقبلة.

كما تطرق اللقاء لبحث طلب الشركة إمكانية عقد مؤتمر علمي للنهوض بمجال تربية الدواجن وتحسين الأعلاف وتأهيل ورفع قدرات المربين والعاملين في الصناعة.

وأكد نائب المحافظ، ترحيبه بالتعاون وتقديم التيسيرات اللازمة لعقد مثل هذا المؤتمر، بالتعاون والتنسيق مع جامعة بني سويف، والجهات ذات الصلة بعد استيفاء الإجراءات التنظيمية والإدارية والأمنية اللازمة لعقد المؤتمر بالشراكة بين أجهزة المحافظة والجامعة وغرفة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية.