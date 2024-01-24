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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنشاء كوبري أشمنت الجديد على ترعة الإبراهيمية في بني سويف

سكرتير عام بني سويف
سكرتير عام بني سويف

في ضوء تكليفات الدكتور  محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، تفقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد ، الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء كوبري أشمنت الجديد بمركز ناصر ،الذي يتم تنفيذه على ترعة الإبراهيمية، ضمن مشروعات حياة كريمة ،ويستهدف تسهيل الحركة المرورية لربط الجانب الشرقي بالجانب الغربي للقرية ، حيث يبلغ طول الكوبري 19 متراً وبعرض 12 مترا
حيث تابع السكرتير العام المساعد مستجدات الأعمال وانتظام سير العمل بالمشروع  حيث تجرى أعمال التدبيش لحوائط الكوبري  تمهيداً للبدء في أعمال الشدة الخشبية للكمرات والسقف، خاصة بعد توفير بعض المتطلبات اللازمة في الجانب الإنشائي للمشروع بما يتوافق مع الاشتراطات الفنية لهيئة السكة الحديد ،بهدف تسريع وتيرة العمل بالمشروع

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وأكد السكرتير العام المساعد على أهمية توجيهات المحافظ للتنفيذيين العنيين بالمتابعة الدائمة لأعمال الإنشاء  وتذليل أية معوقات تطرأ  على  سير العمل،لتوفير الحلول أو البدائل الممكنة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ، مع الالتزام  على برنامج زمني مُحدد بتوقيتات الأعمال ومراحل ونسب التنفيذ والإنجاز لسرعة الانتهاء من المشروع نظراً لأهميته في تسهيل الحركة والانتقال بين غرب وشرق القرية، مع التأكيد على انتظام العمل وتيسير الحركة المرورية بمحيط الأعمال

رافق السكرتير العام المساعد كل من : الأستاذ على يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر ، المهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل ، المهندس محمد عبد التواب _منطقة تعمير بني سويف والفيوم ، الأستاذ أحمد إبراهيم "وحدة حياة كريمة بالديوان العام" ومسؤولو شركة دار الهندسة والسكة الحديد

 

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مي علام

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