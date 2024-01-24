عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يوجه بإيجاد الحلول المناسبة لمشكلة توصيل الغاز لأحد المنازل

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

وجه الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ بني سويف باتخاذ الحلول الفنية اللازمة لشكوى أحد المواطنين بقرية بدهل، بشأن التماسه بتوصيل خدمة الغاز لمنزله، لاسيما وأنه قد تم مد الخدمة للقرية، مؤكداً في الشكوى أن منزله مخدوم  به صرف صحي وله ثلاث طرق موصلة  له يمكن من خلالها توصيل الخدمة له "بحسب ما جاء بالشكوى".

رئيس جامعة بني سويف يلتقي أول معيدة بكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء

تنفيذ برنامج تدريبي بعنوان "مشواري" لتنمية المهارات الحياتية للشباب بجامعة بني سويف


جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح لخدمة المواطنين، الذي عقده  المحافظ اليوم ، وفى حضور رئيس المدينة الأستاذ نشأت معبد ، المهندس محمود فاروق رئيس قسم الطوارئ بشركة الغاز وعدد من التنفيذيين المعنيين والأستاذة مها حميدة مدير  الإدارة العامة لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة

واستمع المحافظ لتفاصيل الشكوى والحلول الممكنة ، مؤكداً على أهمية اتخاذ ما يلزم اجراءات لتوفير الحل المناسب، لا سيما وانها متعلقة بخدمة حيوية تتماشى مع احتياجات المواطن اليومية.

بجامعة بني سويف بني سويف جامعة بنى سويف ديوان عام المحافظة رئيس جامعه بني سويف رئيس جامعة غنيم محافظ بنى سويف كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد واقعة مصطفى محمد| تحرك عاجل من منتخب مصر.. ماذا يحدث؟

جنون الذهب|قفزة غير مسبوقة في أسعار المعدن الأصفر.. والجرام يصل 4500 جنيه رسميًا

تجار الدولار في ورطة .. بشرى سعيدة للمصريين

3279 جنيهًا| زلزال قوي يضرب أسعار الذهب.. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

مواعيد جديدة لانقطاع الكهرباء.. والتنفيذ خلال ساعات

بعد البطانة.. ابنة رانيا يوسف تثير الجدل بتعديلها فستان كايلي جينر| شاهد

الشناوي يتحمل المسؤولية بنسبة 70%.. حارس المنتخب السابق يوجه رسالة لقائد الأهلي

داخل كمبوند.. القبض على أكبر شبكة دعارة أجنبية في مصر

موضوعات متعلقة

بني سويف .. حصر الحرفيين للانضمام لمنصة " آيادي مصر" لتسويق المنتجات

ترشيحاتنا

به 10 آلاف نازح.. اشتعال النيران بمركز للأونروا في خان يونس

بسبب توترات البحر الأحمر.. بلومبيرج: قطر تؤجل تسليم شحنات الغاز المسال إلى أوروبا

أصعب 48 ساعة.. تعرف على أعراض مرض الفنان عمرو عبد العزيز

ظهور نتيجة الفصل الدراسي الأول لجميع صفوف النقل بالقاهرة .. 27 يناير

صحف عبرية: الكنيست يناقش إمكانية السماح للجنود بالتصويت في الانتخابات من غزة

الأهلي يدرس استعادة علي لطفي لنهاية الموسم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة سويدية تكتشف مفاجأة بعد العثور على علكة من العصر الحجري

بسبب فيديو على تيك توك.. طفلة بريطانية تكاد تصاب بالعمى| تفاصيل كاملة

بسمة وهبة توجه رسالة للفنانة المتسببة في طلاق العوضي.. ماذا قالت؟

بجوانتي أبيض.. ميريام فارس بإطلالة جريئة في أسبوع الموضة بباريس 2024

فيديو

حقيقتى زى ما هى بحلوها ومرها.. إليسا تكشف أسرار حياتها الخاصة| شاهد

المصور والفستان السبب.. ملكة جمال العرب في مرمى الانتقادات

حبتني عشان كنت زيه.. رانيا فريد شوقي تتحدث عن علاقتها بـ«هدي سلطان»| شاهد

سعادتي بالغة أمام الرئيس| محمد نور يعلق على مشاركته باحتفالية عيد الشرطة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

اﻟﻤﺰﻳﺪ