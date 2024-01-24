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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة بني سويف يلتقي أول معيدة بكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف يلتقي أول معيدة بكلية علوم الملاحة

التقي الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سيف، اليوم، مع نعمة احمد علي، لتهنئتها كأول معيدة يتم تعيينها بكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، ضمن 5 خريجين صدر لهم قرار التعيين.

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته بتخريج أول دفعة بعلوم الملاحة التي تعد أول كلية من نوعها علي مستوي الشرق الأوسط تضم تخصصات فريدة من نوعها في مجال الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، مؤكداً حرص الجامعة على مد جسر التواصل مع أبنائها الخريجين وتوفير كافة أوجه الدعم لهم خاصة في مجال الدراسات العليا ومواصلة مسيرة البحث العلمي بما يعود بالنفع علي الجامعة والمجتمع ككل.

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وأشاد رئيس الجامعة، بمستوي خريجي الدفعة الأولي من كلية علوم الملاحة، تحت إشراف الدكتور أسامة شلبية عميد الكلية، وأعضاء هيئة التدريس، والذي ظهر واضحا في مستوي مشروعات التخرج والأفكار البحثية التي تعتبر نواة أساسية لحراك حقيقي في مجال البحث العلمي، متمنيا لجميع الخريجين مستقبل واعد في مختلف مجالات سوق العمل.

ووجهت المعيدة نعمة احمد علي، الشكر لرئيس الجامعة من جانبها ونيابة عن باقي زملائها المعينين، لحرصه على تهنئتهم والتواصل معهم، ودعمه المتواصل وتذليله لكافة العقبات أمامهم، بما يؤكد فخرهم الشديد لانتمائهم لجامعة بني سويف.

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