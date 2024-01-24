نائب محافظ بني سويف يشهد تدشين مشروع "معاً من أجل حياة كريمة"

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، نائبه بلال حبش، لحضور احتفالية تدشين مشروع "معاً من أجل حياة كريمة "الذي تنفذه مؤسسة الكرمة للتنمية الشاملة ،بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي بالأمم المتحدة

ويستهدف المشروع تنفيذ حزمة من الأنشطة والجهود المجتمعية في مجالات : التمكين الاقتصادي للمرأة، تعزيز وحدات الإدارة المحلية، والتدريب والتوظيف الشباب ، وغيرها من المجالات.

وشهدت فعاليات تدشين المشروع التي عقدت بمركز مؤتمرات الجامعة حضور كل من، ميلاد نجيب ممثل برنامج الأغذية العالمي الممول من الأمم المتحدة، الدكتورة مارينا عاطف رئيس مجلس أمناء مؤسسة الكرمة للتنمية الشاملة، سلوى وليم مدير المؤسسة، والجهات الشريكة من: الصحة، التربية والتعليم ، والتضامن ، العمل، والشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة.

وفي كلمته نقل نائب المحافظ، تحيات وتقدير المحافظ د. محمد هاني غنيم للحضور والجهات الشريكة في تنفيذ المشروع من مؤسسة الكرمة وبرنامج الأغذية والتنفيذيين المعنين ، معرباً عن سعادته للمشاركة والتواجد في فعالية تدشين المشروع، الذي يتسم بتنوع وتعدد محاور ومجالات أنشطته ، بما يتماشي مع خطة المحافظة لتعزيز جهود المجتمع المدني وتحت مظلة وثيقة توحيد جهود العمل الأهلي والتطوعي.

تضمنت الفعالية، نبذة عن مؤسسة الكرمة وبرنامج الأغذية العالمي وتعريف بالمشروع في بني سويف، حيث أشارت رئيس أمناء مؤسسة الكرمة، إلى أنه تم اختيار المؤسسة لتنفيذ المشروع في محافظتي بني سويف والفيوم ، من بين عدد من الجمعيات الأهلية التي تقدمت لبرنامج الغذاء العالمي أثناء فتح باب التقدم من خلال عملية تنافسية ، انتهت باختيار 4 جمعيات أهلية لدعم الأنشطة المجتمعية في عدد من المحافظات (بني سويف ، الفيوم ، قنا، سوهاج ، مطروح ومحافظات الدلتا) وتم اختيار مؤسسة الكرمة لتنفيذ المشروع.

واضافت انه تم اختيار المؤسسة للمشروع من خلال دعم وتنفيذ العديد من الأنشطة ( التمكين الاقتصادي للمرأة ، الأنشطة الخاصة بتعزيز وحدات الإدارة المحلية ، البرنامج الخاصة بالمدارس المجتمعية، برنامج تدريب وتوظيف الشباب، التغذية - برنامج الألف يوم) ، تعزيز مهارات إدارة الاعمال ورفع المهارات الفنية والمهنية لعدد 1000 سيدة وتمكين النساء صاحبات المشاريع ذوات الدخل المحدود من الانتقال من مستوى الدخل المنخفض الى تطوير مشروعاتهن بربحية عالية، وعمل تدريبات حرفية لعدد 250سيدة ، بجانب منح قروض للسيدات لإقامة مشروعات 250 قرض في بداية المشروع – قروض دوارة

وفي جانب الأنشطة الخاصة بتعزيز وحدات الإدارة المحلية ، يتم استهداف مراكز حياة كريمة بالمحافظة لتأهيل وتحويل الوحدات المحلية للعمل كمركز ثقافي وتوعى من خلال تدريب العاملين بالوحدات لدعم قدراتهم في مختلف المجالات مما يسهل عليهم أداء وظائفهم وخدمة مجتمعاتهم ، أنشطة خاصة بالمدارس المجتمعية من خلال الإشراف على تقديم الوجبات المدرسية داخل المدارس ومتابعة رصد عمليات استلامها وتوزيعها ومراقبة عملية التخزين وتاريخ الصلاحية ، ومتابعة التحويلات النقدية لعدد 1070 تلميذ بعدد 387 مدرسة مجتمعية وتحديث بيانات أولياء الأمور بصفة دورية لضمان وصول التحويلات الشهرية لهم.

كما تشمل الأنشطة برنامج تدريب وتوظيف الشباب من خلال تنمية المهارات الحرفية والمهنية والإدارية لعدد 200 من الشباب من الجنسين من خلال التدريبات الحرفية والمهنية ، وتعزيز فرص التوظيف الذاتي من خلال تمكين الشباب من الجنسين من امتلاك مشروعات صغيرة خاصة بهم ، فيما تشمل أنشطة التغذية دعم تنفيذ برنامج الألف يوم بالتنسيق مع الممثلين المحليين من مديرية الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي ،وتدريب أطباء ممرضات - رائدات ريفيات - رائدات صحيات.