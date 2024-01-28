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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس شعبة الثروة الداجنة يحذر من ارتفاع أسعار الدواجن.. وبرلماني يتقدم بطلب إحاطة

الدواجن
الدواجن

قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، أثناء مداخلة هاتفية في برنامج "مصر جديدة" على قناة etc، مع الإعلامية إنجي أنور، أن زيادة أسعار الأعلاف والأمصال وراء ارتفاع أسعار "الفراخ البيضا"، وأن هذا الارتفاع غير مسبوق، وغير منطقي، والسوق حاليًا يشهد حالة عدم استقرار، وإن احتمالية تجاوز سعر كيلو الفراخ البيضاء حاجر الـ١٠٠ جنيه قائمة طالما أنه لم يحدث أي تدخل من جانب الحكومة للسيطرة على السوق.

في سياق متصل، أوضح الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، أنه تقدم بطلب إحاطة في مجلس النواب بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف لأن السوق المصري مقبل على ازمة كبيرة وخطيرة في أسعار الدواجن، ولابد أن يتم تدارك الأزمة قبل تفاقمها.

وأضاف أثناء مداخلة هاتفية في برنامج "مصر جديدة" مع الإعلامية إنجي أنور على قناة etc، أنه على الحكومة أن تدرك أنه لابد من إنتاج كل أنواع الأعلاف محليًا بدلًا من استيرادها، خاصة وأننا لا ينقصنا أي شي في صناعة الأعلاف، لأن معظم مكونات الأعلاف يتم إنتاجه محليًا.
 

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