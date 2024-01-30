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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

قد تصل إلى 100 جنيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن البيضاء اليوم في الأسواق

صدى البلد

أسعار الدواجن ، شهدت أرتفاع مفاجيء خلال اليومين الماضيين،  حيث سجل سعر الدواجن البيضاء ارتفاعا بأكثر من 10  جنيهات تقريبًا مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي  . 

ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الدواجن خلال الأيام القادمة، بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف. 

وقال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، إن زيادة أسعار الأعلاف والأمصال وراء ارتفاع أسعار "الفراخ البيضا"، وأن هذا الارتفاع غير مسبوق، وغير منطقي، والسوق حاليًا يشهد حالة عدم استقرار.

وحذر أثناء مداخلة هاتفية في برنامج "مصر جديدة" على قناة etc، مع الإعلامية إنجي أنور، أن، من  احتمالية تجاوز سعر كيلو الفراخ البيضاء حاجر الـ١٠٠ جنيه قائمة طالما أنه لم يحدث أي تدخل من جانب الحكومة للسيطرة على السوق.

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وشددت شعبة الدواجن على ضرورة ارتفاع نسبة الإنتاج  قبل دخول شهر رمضان، لأن الطلب على الدواجن في رمضان يكون أكبر بزيادة 25 %.

وعن سعر الدواجن اليوم الثلاثاء 30-1-2024، فسجلت نحو 73 جنيهًا للكيلو الواحد في الدواجن البيضاء، 90 جنيهًا للدواجن الساسو و110جنيهاً لـ الدواجن البلدي.

أسعار الدواجن والبيض

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 30-1-2024 في مصر، في المزارع والأسواق.

سعر الدواجن اليوم

وسجّل سعر الدواجن البيضاء اليوم الثلاثاء 30-1-2024، في المزرعة نحو 73 جنيهًا للكيلو

أسعار الأعلاف

  • أسعار الأعلاف  تراوح سعر الطن بين 25 و 30 ألف جنيه
  • أسعار الذرة سجلت، ووصل سعر الذرة إلى 12700 جنيه .
  • وسجل سعر الصويا اليوم 31500   ألف جنيه .

سعر البيض اليوم 

وسجل سعر طبق البيض الأبيض 119 جنيهًا في المجمعات الاستهلاكية والعربيات المتنقلة التابعة لوزارة الزراعة، ليصل إلى المستهلك بنحو 125 جنيهًا.

وفي الأسواق يتراوح سعر البيض الأبيض بين 135 و 140 جنيهًا للطبق. 

وسجل سعر طبق البيض الأحمر  135 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بنحو  140 جنيهًا.

وسجل سعر البيض البلدي 140 جنيهًا للطبق، ليصل إلى المستهلك متراوحًا بين 145 و150 جنيهًا.

سعر الدواجن للمستهلك

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 30-1-2024، ضمن نشرته الخدمية التي يقدم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات.

تراوحت أسعار الدواجن البيضاء اليوم في الأسواق ما بين  80 و83 جنيها للكيلو الواحد.

سعر الكتكوت اليوم 

وتراجع سعر الكتكوت اليوم الثلاثاء 30-1-2024، على مستوى جميع الأنواع:

  • سعر كتكوت أبيض أهالي 23 جنيهًا.
  • سعر كتكوت أبيض شركات 25 و28 جنيهًا.
  • سعر كتكوت ساسو سجل  18 جنيهًا.
  • سعر كتكوت بلدي 9 جنيهات.
  • سعر كتكوت زري 15 جنيهًا.

بورصة الدواجن

  • سجّل سعر الدواجن البيضاء اليوم 73  جنيهًا للكيلو في المزرعة لتصل إلى المستهلك متراوحة بين 83 و85 جنيهًا للكيلو.
  • سعر الدواجن الساسو سجل 90 ليصل إلى المواطن بنحو  97 جنيها.
  • وسعر الدواجن البلدي حر استقر عند  110 جنيها للكيلو.

سعر الفراخ اليوم 

  • وسجلت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء اليوم  65 جنيها للكيلو.
  • وتراوح سعر البانيه اليوم بين 170 و180 جنيها للكيلو الواحد.
  • وسجلت أسعار الدواجن الرزي 95 جنيها للكيلو.

وتتأثر أسعار الدواجن والبيض في مصر إلى عدة عوامل، منها:

زيادة المعروض من الدواجن والبيض في الأسواق، مما أدى إلى زيادة المنافسة بين المنتجين وانخفاض الأسعار أو العكس .

 

 

 

 

 

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