اخبار مصر 24ساعة| مصر تدعو المجتمع الدولي تنفيذ القرارات الأممية حول غزة.. لماذا ترتفع أسعار البقوليات؟

اخبار مصر ...شهدت أسعار البقوليات، ارتفاعًا كبيراً خلال الأيام الماضية؛ وتراوح سعر كيلو الفول البلدي بين 40 و 42 جنيها، وسجل كيلو الفاصوليا البيضاء سعر 110 جنيهات فيما تراوح سعر كيلو العدس الأصفر بين 60 و 70 جنيها، وسجل كيلو الحمص 100 جنيه، واللوبيا البلدي بـ 120 جنيها.... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشأنين الإقليمي والعالمي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية…

تحذير من خطورة التصعيد العسكري ..الرئيس السيسي والعاهل الأردني يبحثان هاتفيا الأوضاع المتوترة في المنطقة

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً بالملك عبد الله الثاني عاهل الأردن، تناول الأوضاع المتوترة في المنطقة وخاصة في قطاع غزة، حيث جدد الرئيس إدانة مصر للهجوم الإرهابي الذي تعرض له أحد المواقع على حدود الأردن مع سوريا، مشيراً إلى دعم مصر الكامل للأردن الشقيق، وحرصها على أمنه واستقراره، وهو ما ثمنه العاهل الأردني في ضوء علاقات الأخوة التاريخية بين الدولتين والشعبين.

الرئيس السيسي لـ شولتز: المجتمع الدولي يجب أن يتحرك لتنفيذ القرارات الأممية حول غزة

ذكر المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول الأوضاع الإقليمية واتساع دائرة التوتر في المنطقة، حيث استعرض الرئيس الجهود المصرية المكثفة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والمبادرات المتعلقة بتبادل المحتجزين في هذا الإطار، وذلك بهدف توفير الحماية للمدنيين في القطاع الذين يعانون على مدار عدة أشهر من أوضاع إنسانية مأساوية، مشدداً على ضرورة تحرك المجتمع الدولي للضغط في اتجاه تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة. كما تناول الاتصال الجهود الرامية لوقف توسع نطاق الصراع الذي تلمس المنطقة بوادره، بما سيكون له من عواقب وخيمة على الشرق الأوسط والسلم والأمن الدوليين.

الرئيس السيسي يؤكد لـ"جوتيريش" أهمية مواصلة تمويل الأونروا لتتمكن من أداء دورها

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

قبل دخول موسم رمضان| تعرف على أماكن بيع الأرز بأقل سعر

يبحث المواطنون عن أسعار الأرز بشكل يومى خاصة قبل دخول موسم رمضان والذي يزداد فيه الإقبال على شراء الأرز باعتباره من أهم السلع لدى المصريين ، وشهدت أسعار الأرز مؤخرًا ارتفاعات متتالية بعد انخفاض كبير شهدته الأسواق الفترة الماضية .

بعد ارتفاع الأعلاف| تحرك عاجل في أسعار الدواجن اليوم.. اعرف الكيلو بكام؟

تشهد أسعار الدواجن ارتفاعات متتالية خلال اليومين الماضيين، يأتي ذلك على خلفية زيادة أسعار الأعلاف، إذ ارتفعت بنسبة تتراوح بين 30 و 35% خلال أسبوع فقط مما سيكون له تأثير سلبي على أسعار الدواجن.

العدس والفول .. لماذا ترتفع أسعار البقوليات بالأسواق؟

شهدت أسعار البقوليات، ارتفاعًا كبيراً خلال الأيام الماضية؛ حيث تراوح سعر كيلو الفول البلدي بين 40 و 42 جنيها، وسجل كيلو الفاصوليا البيضاء سعر 110 جنيهات فيما تراوح سعر كيلو العدس الأصفر بين 60 و 70 جنيها، وسجل كيلو الحمص 100 جنيه، واللوبيا البلدي بـ 120 جنيها.

خطة عبقرية.. أسباب قيادة مصر لنمو السياحة في الشرق الأوسط | خاص

قال رئيس لجنة تسويق السياحة بـ الأقصر محمد عثمان ، أن السبب الرئيسي في قيادة مصر نمو الشرق الأوسط بـ السياحة الأثرية، الخطة العبقرية التي مزجت بين الاكتشافات وربط المنتج السياحي الشاطئ بـ الثقافي عبر إقامة متاحف بـ شرم الشيخ والغردقة.

معرض الكتاب| الخط العربي في عهد السيسي: اهتمام ودعم

أكد نقيب الخطاطين المصريين خضير البورسعيدي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بالخط العربي وبفكرة إنشاء مدارس لتعلمه في محافظات مصر.

القصة الكاملة لانتشار الجراد على الحدود المصرية |الأسباب وكيف يتم مكافحته

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن وجود أسراب ضخمة من الجراد التي تهاجم المناطق الحدودية بمدن حلايب وشلاتين وأبورماد، جنوب محافظة البحر الأحمر.

فندق لركاب الترانزيت واستراحات مميزة للمسافرين.. طفرة تطويرية في مطار القاهرة| شاهد

نظمت وزارة الطيران المدني بالتنسيق والتعاون مع شركة ميناء القاهرة الجوي، جولة تفقدية لمحرري شئون الطيران لمتابعة أعمال التطوير الشاملة بمطار القاهرة الدولي والتي جاءت في ضوء استراتيجية التطوير والتحديث التي تتبناها وزارة الطيران المدني من أجل تقديم أعلى جودة من الخدمات للمسافرين عبر مطار القاهرة الدولي، يأتي ذل تزامنًا مع الاحتفال بعيد الطيران المدنى المصرى الـ ٩٤.

احذروا عواصف رعدية وأمطار غزيرة.. بيان عاجل من الأرصاد

حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، في بيان عاجل، من التقلبات الحادة والسريعة التي تشهدها معظم المدن والمحافظات خلال الـ 72 ساعة المقبلة، وتشهد بعض المناطق عواصف رعدية مصحوبة بسقوط أمطار غزيرة ومصحوبة بحبات البرد.