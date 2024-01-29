احذروا عواصف رعدية وأمطار غزيرة.. بيان عاجل من الأرصاد

حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، في بيان عاجل، من التقلبات الحادة والسريعة التي تشهدها معظم المدن والمحافظات خلال الـ 72 ساعة المقبلة، وتشهد بعض المناطق عواصف رعدية مصحوبة بسقوط أمطار غزيرة ومصحوبة بحبات البرد.

وكشفت صور الأقمار الصناعية، التابعة لـ هيئة الأرصاد استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة المتكاثرة على شمال مصر وحتي القاهرة، واستمرار سقوط الأمطار متفاوتة الشدة من متوسطة إلى غزيرة على فترات متقطعة.

بيان تفصيلي عن الحالة الجوية الثلاثة أيام المقبلة

تفاصيل طقس الثلاثاء

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود يوم الثلاثاء الموافق 30 يناير، طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد.

الظواهر الجوية

وعن الظواهر الجوية، قالت هيئة الأرصاد إن الفرصة مهيئة لسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري تمتد متوسطة إلى مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري قد تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

نصائح القيادة تحت الأمطار

- انتظر حتى تتحسن الحالة الجوية قبل القيادة تحت الأمطار، أسأل نفسك إذا كان الخروج من المنزل ضروري، أم يمكن التأجيل حتى تتحسن الحالة الجوية.

- تأكد من حالة سيارتك وتجنب السرعات العالية، وحافظ على مسافة آمنة بينك وبين السيارات الأخرى، واحذر من المياه الراكدة.

- احرص على تهوية سيارتك

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون مضطربة جدا وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 4 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة يوم الثلاثاء على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 16 10

العاصمة الإدارية 16 9

6 أكتوبر 15 9

بنهــــا 16 10

دمنهور 15 10

وادي النطرون 16 9

كفر الشيخ 15 10

المنصورة 15 10

الزقازيق 16 9

شبين الكوم 15 9

طنطا 15 10

دمياط 15 10

بورسعيد 16 9

الإسماعيلية 16 10

السويس 16 9

العريش 17 8

رفح 16 9

رأس سدر 18 9

نخل 15 1

كاترين 10 0

الطور 19 8

طابا 16 8

شرم الشيخ 20 12

الاسكندرية 15 11

العلمين الجديدة 14 10

مطروح 14 11

السلوم 15 11

سيوة 16 9

رأس غارب 19 11

الغردقة 20 12

سفاجا 20 12

مرسى علم 21 11

شلاتين 23 15

حلايب 21 16

أبو رماد 23 15

رأس حدربة 22 16

الفيوم 16 8

بني سويف 16 7

المنيا 16 5

أسيوط 17 5

سوهاج 17 6

قنا 18 7

الأقصر 19 8

أسوان 20 8

الوادي الجديد 19 4

أبوسمبل 20 9