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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

معرض الكتاب| الخط العربي في عهد السيسي: اهتمام ودعم

صدى البلد

أكد نقيب الخطاطين المصريين خضير البورسعيدي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بالخط العربي وبفكرة إنشاء مدارس لتعلمه في محافظات مصر.

وقال البورسعيدى - خلال ندوة "مدرسة تحسين الخطوط" ضمن فعاليات الصالون الثقافي في معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ55 - "إن الرئيس السيسي هو صاحب فكرة إنشاء مدرسة للخط العربي، إذ أنه أصدر قرارًا جمهوريًا بإنشاء مدارس للخط العربي، وقدمت من خلالها ثلاثة أعمال فنية عن الخط العربي لصندوق "تحيا مصر"، وتبلغ قيمة كل لوحة 75 ألف دولار".

وأضاف: "قدمنا منهجا خاصا لتعليم فنون الخطوط العربية من خلال منحة مجانية من رئاسة الجمهورية، وذلك داخل المدارس المتواجدة في السحيمي ومكتبات مصر العامة"، موضحا أن المنحة لمدة عامين بدون مقابل لخروج أجيال جديدة متقنة لعدد من أنواع الخط العربي للحفاظ عليه.

ورأى أن أشغال الخط العربي التي يتم تنفيذها بالكمبيوتر تكون "منزوعة الروح"، لافتا إلى أنه يقدم أعمالا يعجز أن ينفذها الكمبيوتر مثل "ليالي الحلمية"، فما يخططه الإنسان ينبض وكأنه كائن حي، على حد وصفه.

واختتم نقيب الخطاطين المصريين كلمته خلال الندوة بالقول: "أنا عشت 30 عاما من خلال رسم 15 ألف لوحة، لو عدى يوم ولم أرسم لوحة أشعر أنه ضاع من عمري لوحة".

وبدوره، تحدث المنسق الإداري الخاص لمدارس "خضير البورسعيدي" ممدوح حسن عودة عن إعداد وإنشاء المدارس لفنون الخط العربي والزخرفة، مشيرا إلى أنه تقدم للمنحة في فرع السحيمي أكثر من 1000 شخص، وتم اختيار 35 فقط من محافظات: القاهرة والجيزة وجزء من القليوبية، لسهولة الحضور، فضلا عن تصفيتهم وفقا لآلية الاختيار التي وضعها نقيب الخطاطين.

ورش للخط العربي داخل المعرض 

ونوه بأنه لسكان المحافظات نصيب، حيث تم إنشاء أول فرع في الأقاليم ببورسعيد "مسقط رأس خضير البورسعيدي"، بالتعاون مع هيئة قصور الثقافة وصندوق مكتبات مصر العامة.. وأوضح أن هناك ورش للخط العربي داخل المعرض في جناح مكتبة مصر العامة بالمجان، فضلا عن كتابة أسماء رواد المعرض بالمجان، والذي لاقي إقبالا كثيفا.

وأعرب عن أمله في تأسيس معهد لدراسة الخط العربي والزخرفة، يحصل منه الطالب على مؤهل دراسي يكون مصدر للدخل له، وليس مجرد هواية.

يذكر أنه يتم تدريس أنواع الخطوط المختلفة بمدارس خضير البورسعيدي، مثل: الديواني، الحر، الإعلان، وتركيبات الخط الثلث، وغيرها من الخطوط، على يد نخبة من فناني الخط العربي وتحت إشرافه.

معرض الكتاب الخط العربي ثقافة السيسي ندوة

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