سياحة الأقصر تكشف أسباب قيادة مصر لنمو القطاع في الشرق الأوسط

قال رئيس لجنة تسويق السياحة بـ الأقصر محمد عثمان ، أن السبب الرئيسي في قيادة مصر نمو الشرق الأوسط بـ السياحة الأثرية ، الخطة العبقرية التي مزجت بين الإكتشافات وربط المنتج السياحي الشاطئ بـ الثقافي عبر إقامة متاحف بـ شرم الشيخ و الغردقة.



أضاف رئيس لجنة تسويق السياحة بـ الأقصر في تصريح لـ"صدى البلد"، أن تشويق السائح بالإفتتاح التجريبي للمتحف المصري الكبير وقرب إفتتاحة ، محرك أساسي لاستقطاب السياحة الثقافية في منطقة الشرق الأوسط ، بالإضافة إلى تسير طائرات شارتر من دول أوروبا مباشرة للأقصر أمر في غاية الأهمية والذى زاد من معدلات الحراك السياحي.



شدد أن من حق مصر النصيب الأكبر من شريحة السياحة الأثرية العالمية لتفردها ، وليست منطقة الشرق الأوسط فقط ، متوقعا أن بافتتاح المتحف المصرى الكبير ستتضاعف الأعداد إلى 3 أضعاف السياحة الأثرية في مصر.

يذكر أن قالت مسؤولة رفيعة في منظمة الأمم المتحدة للسياحة، إن منطقة الشرق الأوسط تواصل قيادة مستوى التعافي السياحي بين أقاليم العالم بعد جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19)، ورجحت أن تستمر وتيرة النمو في عام 2024، مشيرة إلى ارتفاع معدل السياحة الأثرية الوافدة إلى مصر والأردن مؤخرا؛ ما ساهم في تعزيز التعافي السياحي في المنطقة.